Meclis’te komite kurulmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda, “İnsan kaynaklarımızla bu memleketi çok daha iyi yönetmek mümkündür. Bu daha önce de ispatlandı” dedi.

Yükseköğretimde kalite odaklı bir yaklaşımın tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, “Niceliğe bakarak bu işi yapma halinin, üniversiteler alanını mahvetme riski taşıdığını uzun zamandır söylüyoruz” dedi.

Yükseköğretimle ilgili sorunların “göstere göstere” geldiğini ifade eden Erhürman, yükseköğretime, “ikinci gelir getiren sektör” olarak bakılmasını eleştirdi.

Geçersiz diplomaları hızla tespit etmenin polisin işi olmadığını söyleyen Tufan Erhürman, “Şu anda bütün üniversiteler nezdinde geçersiz diplomalar varsa bunların iptalini sağlamak, bu ülkenin görevidir” diye konuştu.

Söz konusu diplomaların bir an önce geçersizliklerini tespit edip tedavülden kaldırmak gerektiğini söyleyen Erhürman, Meclis’te konuyla ilgili kurulan komitenin önemine de değindi.

Tufan Erhürman, “Güvenlik sorunu, nüfus sorunu, araba satışlarının kontrolsüzlüğü sorunu, geçersiz diploma sorunu, insan kaçakçılığı, hepsi yumak halinde önümüzde” ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim konusunda idarenin kendini arındırmasına izin vermeyeceklerini belirten Erhürman, idare olarak geçersiz diplomaların ortaya çıkarılması ve ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

“Nüfus politikası şart”

Erhürman, “İnsan ticareti, insan kaçakçılığı, bu alana hızla girmesi lazım ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin” ifadelerini de kullandı.

Ölü gözünden de yaş beklenemeyeceğini söyleyen Tufan Erhürman, “Komiteyi devreye sokmamızın sebebi, bu işleri yapmayacaklarını biliyoruz, belki komite baskısıyla daha hızlı ileriye götürebiliriz” dedi.

Erhürman, “Nüfus politikası yapılmazsa, ev de alamayacağız, tarımsal faaliyet yürütecek arazi de bulamayacağız. Nüfus politikası uygulayıp önümüzdeki 5 yıl içinde nüfustaki artışı kontrol etme durumundayız” dedi.

“23 üniversite enflasyondur”

Lefke ilçesinin projeksiyon nüfusunun 14 bin civarında olduğunu belirten Erhürman, sadece Gaziveren’de 15-20 bin civarında konut inşa edildiğini dile getirdi.

Nüfusu bilmeden plan yapılamayacağını yineleyen Erhürman, ülkeyi yönettiğini iddia eden zihniyetin olaylara konsantre olmadığını savunarak, “Kim bakan olacak, kim müsteşar olacak, buna konsantreler” ifadelerini kullandı.

“Bu kadarcık yerde 23 üniversite varsa, bunun adı enflasyondur” diye konuşan Erhürman, enflasyonun değer kaybı anlamına geldiğini belirtti.

“Sorunun üzerine hızla gidilmeli”

Yükseköğretim alanındaki enflasyonda, niteliğin berhava edildiğini söyleyen Erhürman, sorunun üzerine hızla gidilmesi gerektiğini belirtti. Bütün sorunlar ortadayken, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin seyirci konumunda olduğuna savunan Erhürman, bir an önce erken seçime gerek duyulduğunu söyledi.

