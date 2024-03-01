Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Geçitkale’de, 8’i çocuk, 3’ü kadın toplamda 36 Suriyeli mültecinin yakalandığı operasyonda tutuklanan Cengiz Kösenli ile Ali Kardeşoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların kişi başı 100 bin TL nakit teminat yatırmalarına karar verildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ayhan Arabi, 25 Şubat 2024 tarihinde saat 23.40’ta, Geçitkale’de “Kanizi” isimli petrol istasyonunun yan tarafında bulunan toprak alanda durdurulan Cengiz Kösenli kullanımındaki çekici aracın üzerinde bulunan van araç içerisinde, 36 Suriyeli mülteci bulunduğunu anımsattı. Polis, yapılan sorguda, Kösenli’nin, mültecileri, Ali Kardeşoğlu ile Tatlısu’da, kıyı bölgesinden aldıklarını ve van araca bindirerek, konu aracı da çekici araç üzerine yükleyip, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçirmek üzere Güvercinlik köyüne doğru yola çıktıklarının belirlendiğini hatırlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlıların, 100’er bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı 2’şer kefilin, 350’şer bin TL kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

