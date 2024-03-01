2027’ye kadar devam

Hükümet ortaklarıyla birlikte Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelerek, uzun bir görüşme yapan Başbakan Ünal Üstel, yatırımlar konusunda mesaj verdi. Ziyareti değerlendiren Başbakan Üstel, “En büyük hedefimiz; tüm projeleri seçimlerin yapılacağı 2027 yılına kadar gerçekleştirmektir” İfadelerini kullandı.

Üstel, önceki akşam Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Üstel, hükümeti kurdukları günden bugüne, Anavatan Türkiye ile olan karşılıklı sevgi, saygı, güven ve işbirliğine dayalı ilişkileri en üst seviyede yürüttüklerini kaydetti.

“Yaptığımız ziyarette de bir kez daha KKTC ile Türkiye arasındaki sarsılmaz bağlarımızı teyit ettik. Türkiye'nin gerek halkımıza gerekse hükümetimize verdiği açık destek bizi mutlu etmiştir.” ifadelerini kullanan Üstel, Anavatan Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen görüşmede ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak pek çok farklı başlıkta devam eden projeleri ele alma fırsatı bulduklarını belirtti.

Oldukça verimli geçti

“Oldukça verimli geçen ve 2 saati aşkın süre devam eden görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki siyasi ve ekonomik gelişmeleri tüm boyutlarıyla değerlendirdik.” diyen Üstel, görüşmede, ülkede bu yıl yaşanan narenciye sorunu ile ilgili de yapılan girişimlere ek olarak yeni adımlar atılması noktasında mutabık kaldıklarını kaydetti.

Adaya kısa bir süre içerisinde gelecek teknik heyetlerin çalışmalarını tamamlaması ile birlikte narenciyecilerin mağduriyetini de ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Üstel, “Aynı zamanda, bu yıl yaşanan sıkıntıların bir kez daha yaşanmaması adına Güzelyurt Bölgesi'ne 40 bin tonluk bir soğuk hava deposu yapılması yönünde de bir uzlaşıya varmış durumdayız” dedi.

“Bu yıl yaşanan sel felaketinden etkilenen Geçitköy halkının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için de her kötü günde yanımızda olan kadirşinas Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bize tam destek sözü vermiştir. Halkımız adına kendilerine teşekkür ediyorum” diyen Üstel sözlerini şöyle tamamladı:

“2024 yılında ülkemizin gelişimine yönelik son derece önemi ve vizyoner adımlar atacağımızı ortaya koymuştuk. Bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında Türkiye'nin desteğini hissetmek son derece önemlidir. Bu projelerin hayata geçmesi için proje ve finansmanın yanında en temel unsurun siyasi istikrar olduğu da aşikardır.

Bu konuda da hemfikiriz. İstikrarlı şekilde yolumuza devam ediyoruz. En büyük hedefimiz ortaya koyduğumuz tüm projeleri seçimlerin yapılacağı 2027 yılına kadar gerçekleştirmektir.

Bu vesileyle misafirperverliklerinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum.”

Erdoğan davet etti

Bu arada Ankara ziyaretini tamamlayarak dün sabah yurda dönen Üstel, Antalya Diplomasi Formu'na katılmak üzere dün akşam ülkeden ayrıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bugün başlayacak 3. Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.

Başbakan Üstel ile heyeti, forumun açılış ve kapanış törenlerine katılıp, bir dizi “uluslararası temas” yapacak.

Eşi Zerrin Üstel’in de eşlik edeceği Başbakan Ünal Üstel’in heyetinde, UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer ve Başbakanlık Siyasi Danışmanı Özdemir Tokel bulunuyor.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, heyette Yeni Azerbaycan Partisi Başkan Yardımcısı Tahir Budagov ve Azerbaycan Milletvekili Şamil Hassan da yer alıyor.

Başbakan Ünal Üstel'in Pazar günü ülkeye dönmesi bekleniyor.