Zanlı sayısı 20’ye yükseldi

Lefkoşa'nıın Suırlariçi bölgesinde bulunan Zahra Sokak'ta kalabalık iki grup arasında meydana gelen kavgayla ilgili bir eğlence mekanının güvenlik görevlisi Osman Saadetoğlu da dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının önceki gün polise giderek, teslim olduğu açıklandı. Kavgayla ilgili tutuklanan ve önceki gün teminatla serbest bırakılan 19 zanlıyla birlikte şu ana kadar zanlı sayısı 20’ye çıkmış oldu. Polis, aranan başka şahıslar olduğunu da açıkladı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının mesele kapsamında daha önce tutuklanarak, önceki gün teminata bağlanan Şenel Diker, Erinç Salih Kuruner, Mahmut Hüdaverdi ve Ahmet Aydoğdu ve aranan şahıslara birlikte kanunsuz topluluk oluşturarak, 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Zahra Sokağa gittiğini söyledi. Polis, zanlının önceki gün Lefkoşa Adli Şubeye gelerek, teslim olduğunu, ifadesinde diğer zanlılarla değil kendi aracıyla önce Berlin Bar’a gittiğini, ardından yemek için Hamburg Kafeye geçtiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlını beyanlarının araştırılacağını, kamera görüntülerinin incelendiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, meselede tutuklanan 19 zanlının önceki gün teminata bağlandığını, aranan şahıslar olduğunu belirterek, bir gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.