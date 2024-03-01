Delil bulunamadı

Yılbaşı tatili için gittiği İtalya’da Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarının usulsüz satışında rol aldığı gerekçesiyle Avrupa Tutuklama emriyle tutuklanan, daha sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimine iade edilen, ardından teminatla serbest bırakılan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin eşi Avukat Akan Kürşat aleyhine açılan davada beraat etti. Güney Kıbrıs Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi, avukat Akan Kürşat’ın KKTC’de Rum mallarının satışına ilişkin herhangi bir suç işlemediğine karar verdi. Kürşat, beraat ederken, dava kapandı.

Akan Kürşat, dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Kürşat’ın avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, yaptığı açıklamada, Rum Başsavcılığın Akan Kürşat’a yönelik ithamlardaki suçlamaları ispat edebilecek şahit veya delile sahip olmadığını beyan etmesi üzerine davanın kapandığını söyledi. Esendağlı, Akan Kürşat’ın KKTC’de Rum mallarının satışına ilişkin herhangi bir suç işlediğine ilişkin delil bulunmadığını söyleyerek, mahkemenin Kürşat’ın tüm suçlardan beraatına karar verdiğini, teminat koşullarının da iptal edildiğini belirtti.

Ne olmuştu

Akan Kürşat, tatil için gittiği İtalya’nın Roma şehrinde 1 Ocak 2024 tariğhinde Avrupa Tutuklama Emri uyarında kaldığı otelde gözaltına alınmıştı.

Kuzeydeki Rum mallarının yasa dışı satışına ön ayak olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Kürşat, Roma’da mahkemeye çıkarılmış, hakkında tutuklu kalması yönünde karar verilmişti.

Kürşat hakkında 2007 yılında bir tutuklama emri bulunduğu ortaya çıkmıştı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs Cumhuriyetinin Avrupa Birliği ülkesi olduğunu, söz konusu suçlamanın Kıbrıs’ta gerçekleştiğini öne sürerek, Kürşat’ı yargılamak için iadesini talep etmişti. Kürşat 8 Şubat 2024 tarihinde Güney Kıbrıs’a iade edildikten sonra 9 Şubat’ta Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmış ve 10 bin Euro nakit , iki ayrı Rum bankasından 65 bin Euro’luk banka teminatı göstererek, serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, 10:03