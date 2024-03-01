26 milyonu aşan vurgun

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde yürütülen sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski bakanlardan Kemal Dürüst, uluslararası öğrenci işleri sorumlusu Amir Shakerıfard, direktör Serdal Gündüz ve iş adamı Şenol Kovancı ek tutukluluk talebiyle dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Araştırmanın 20 kişilik bir ekiple sürdüğünü belirten polisin talebi üzerine mahkeme 5’er gün daha tutukluluk emri verdi.

Polis zanlıların sahteledikleri faturalarla Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinin 2 milyon 129 bin 410 TL,111 bin 986 Sterlin, 156 bin 346 Euro ve 453 bin 476 Dolar zarara uğratıldığını açıklarken, bu miktarın daha da artabileceğine dikkat çekti. Türk Lirası cinsinden toplam vurgun miktarı 26 milyonu aşmış oldu. Bu arada direktör Serdal Gündüz’ün kız arkadaşına aldığı 48 bin Sterlin değerindeki Jeep’e de el konulduğu belirtildi.

Duruşma 4 saat sürdü

Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinin Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürüttüğü soruşturması kapsamında tutuklanan 4 zanlı, dün yeniden mahkemeye çıktı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde saat 12.15 sıralarında, başlayan duruşma yaklaşık 4 saat sürdü.

Duruşmaya, polis soruşturma memurunun dinlenmesiyle başlandı. Polis, zanlıların üniversiteden sahtekarlıkla 2 milyon 129 bin TL, 111 bin 986 Sterlin, 156 bin 346 Euro, 453 bin 476 Dolar temin etmekle bağları olduğu yönündeki tespitleri ortaya koydu.

Whatsapp yazışmaları sildirildi

Polis, Amir Shakerifard ve Serdal Gündüz’ün okul tarafından hizmet alınmadan bazı şirketlere yapılan ödemelerle ilgili bilgi verdi.

Polis, üniversitenin Uluslararası Ofis Sorumlusu olan Shakerifard’ın okula kaydederek ülkeye getirttiği kişilerin bazılarının kayıtlarını sildiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının komisyon karşılığı öğrenci kaydetmiş gibi gösterip sahtekarlıkla para temin ettiğini anlattı. Polis, Amir Shakerİfard’ın yabancı öğrenci getirmiş gibi göstererek sahtekârlıkla aldığı 48 bin 800 Euro acente komisyon ücretinin 146 bin 096 Euro’ya yükseldiğini bildirdi.

Polis, Gündüz’ün ise üniversitenin bazı çalışanlarının mail ve whatsapp yazışmalarını sildirdiği bilgisini verdi.

Ortağın imzası sahtelendi

Polis, Shakerifard’ın Serdal Gündüz’ün talimatıyla yaz okulu paralarını üniversiteye ait olmayan bir hesaba yatırdığını, Gündüz’ün İran ve İngiltere’de hesabı olduğunu açıkladı.

Polis, ayrıca üniversiteye satın alınan bir gayrimenkul ile ilgili Serdal Gündüz ve Kemal Dürüst’ün, satın alma yetkisi verdiğine dair üniversitenin büyük ortağının imzasını sahnelediklerine dair şikâyet bulunduğunu açıkladı.

Polis, 4 koçanlı yer için 750 bin TL, 55 bin Sterlin, 27 bin 500 Sterlin, 75 bin Sterlinlik çekler, 308 bin Dolar ve 400 bin Dolar kredi çekilerek temin edildiğini bildirdi.

Araca el konuldu

Soruşturma memuru, zanlı Gündüz’ün evinde fatura, tahsilat makbuzları ve 10 bin dolar nakit para tespit edildiğini kaydetti. Polis, Amir Shakerifard ve Serdal Gündüz’ün tercümanlık hizmeti almış gibi fatura gösterip para temin ettiğini de belirtti.

Polis, Gündüz’ün okulun parası ile diş kliniğine ekipman ve kız arkadaşına 48 bin euro değerinde Range Rover marka araç aldığını söyledi. Polis memuru, emare olarak el konulan aracın alımı için gereken 20 bin Sterlinlik miktarın nasıl ödendiğinin ise araştırıldığını söyledi.

Dürüst 6 şirkete 19 fatura kesti, 926 bin 286 TL temin etti

Polis memuru, Kemal Dürüst’ün evi ve işyerinde yapılan aramada da birçok fatura tespit edilerek, emare olarak alındığını belirtti. Polis, Dürüst’ün hizmet almadığı halde 3'ü kendisine ait olan 6 şirkete toplam 19 fatura keserek 926 bin 286 TL temin ettiğini anlattı. Polis, Dürüst’ün talimatıyla alınan 34 bin TL’lik pastişlerin kime yapıldığını tespit ettiklerini ifade etti.

Yeni şikayetler var

Güzelyurt'taki zanlı Kovancı’nın ise hizmet almadan 55 bin Sterlin ve 750 bin TL ödeme yapıldığı yönünde ifadeler olduğunu aktardı.

Polis, Kovancı’nın evinde yapılan aramada 2 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve birçok evrakın emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, yeni şikayetler olduğunu, suç geliri miktarının artabileceğini, toplam 157 kişiden ifade alındığını, 54 kişiden daha ifade alınacağını belirtti. Polis, emare olarak alınan 8 adet laptop, 16 cep telefonu, bir bilgisayar ve 2 adet ajandayı incelediklerini açıkladı. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, üniversite için Türkiye'den gelen bir ekibin de okulda çok yönlü bir araştırma yaptığını belirtti.

Polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Kemal Dürüst, Amir Shakerıfard ve Serdal Gündüz’ün avukatları 8 günlük ek süre talebine itiraz etti, zanlıların teminata bağlanarak serbest kalmalarını talep etti.

İtiraz duruşmasının ardından mahkeme, zanlıların 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.