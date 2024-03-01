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Öfke dolu

Ailesiyle fazla görüşüyor diye nişanlısını yumruklayan Recep Serttaş polislik oldu

Öfke dolu
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Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, dün sabah saatlerinde, ailesiyle çok fazla görüşüp vakit geçirdiği gerekçesiyle nişanlıyla tartışan Recep Serttaş, sinirlerine hakim olamayarak genç kadının yüzüne defalarca yumruk vurdu. Şikayet üzerine tutuklanan Recep Serttaş, teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker, zanlının, 29 Şubat tarihinde, saat 00.50 sıralarında, ikametgahı içerisinde, ailesiyle fazla vakit geçirdiği gerekçesiyle tartıştığı nişanlısı, F.B.K’yi, yüzüne defalarca yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının, 10 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 200 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

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