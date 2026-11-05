Mekik dokudu

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, KKTC’de Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ile bir araya geldi. Görüşmelerde Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin farklı yaklaşımlar gündeme gelirken, 9 Kasım Pazartesi günü yapılması planlanan üçlü görüşme öncesinde temaslar yoğunlaştı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Holguín ile bir araya geldi. Erhürman ile Holguin arasındaki görüşme 35 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın açıklama yapmadığı görüşmenin ardından basına konuşan Holguin, Erhürman’a belirli konularda birkaç soru yöneltmek için geldiğini, görüşmenin bu nedenle kısa sürdüğünü kaydetti. Holguin, 9 Kasım Pazartesi günü yapılması planlanan üçlü görüşmeye işaret ederek, “Pazartesi günü bir gelişme yaşanabilmesi için çalışmaları nasıl sürdürebileceğimizi konuştuk.” dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile yaptığı görüşmeye ilişkin soruyu da yanıtlayan Holguin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın kendisine Başçeri aracılığıyla bir mesaj gönderdiğini söyledi. Büyükelçiyle söz konusu mesajı almak için görüştüğünü belirten Holguin, konuyu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e de aktardığını kaydetti.

Üstel’den iki devletli çözüm vurgusu

Holguin, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel tarafından da kabul edildi.

Görüşmede Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin değerlendirmelerini aktaran Üstel, gerçekçi, sürdürülebilir ve kalıcı bir uzlaşının ancak adadaki iki devletin ve iki halkın egemen eşitliğinin kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti. Kıbrıs meselesinin esas itibarıyla bir statü meselesi olduğunu belirten Üstel, uluslararası toplumun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne adanın tek temsilcisi olarak yaklaşmasının, Kıbrıs Türk halkı açısından ciddi bir eşitsizlik yarattığını savundu. Federasyon temelindeki çözüm arayışının 2017 yılında Crans-Montana Konferansı'nda tükendiğini dile getiren Üstel, başarısız olduğu görüşünü taşıdığı bu modelin farklı yöntemlerle yeniden gündeme getirilmesinin çözüm çabalarına katkı sağlamayacağını kaydetti.

İncirli: Sonuç odaklı müzakere süreci gerekli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de Holguin ile parti genel merkezinde görüştü.

CTP tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Holguin'in yürüttüğü temaslar ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik girişimler ele alındı.

CTP, BM kararları, parametreleri ve geçmiş yakınlaşmalar temelinde sonuç odaklı bir müzakere sürecinin başlatılmasının aciliyetine dikkat çekti.

İki toplum arasındaki güvenin artırılması ve müzakerelerin sonuç verebilmesi için uygun siyasi ortamın oluşturulması gerektiğini belirten İncirli, kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin diyalog ve karşılıklı güvenle mümkün olabileceğini ifade etti.

Çeler: Çözüm ertelenebilecek bir mesele değil

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de Holguin ile bir araya geldi. Çeler, görüşmede Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesinin devam ettiğini aktararak, mevcut çözümsüzlüğün özellikle Kıbrıslı Türkler açısından siyasi, ekonomik, sosyal, sportif ve kültürel kayıplara neden olduğunu vurguladı.

Çözümün ertelenebilecek bir mesele değil, acil bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Çeler, geçmişte yaşanan başarısızlıkların tekrarlanmaması için tüm tarafların iyi niyet ve kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini belirtti.