Memleket meseleleri tartışıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Zorlu Töre başkanlığında saat 13.05’te yasama ve denetim göreviyle toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda bazı tezkerelere onay alındı.

Daha sonra Kıbrıs konusu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın adada gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 62. madde uyarınca yaptığı konuşmada, üçlü veya beşli görüşmeyi kabul etmemenin nedenlerini sorgularken, eleştirilerde bulundu.

Erhürman’ı yanıtlayan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Holguin’in görevinin iki tarafın müzakere etmesine ortak zemin olup olmadığını tespit etmek olduğunu, görüşme önerisi getirme yetkisi bulunmadığını belirtti.

Holguin’in görev süresini aşmaya çalıştığını, amacın Kıbrıs Türk tarafını izlediği politikadan geri adım attırmak olduğunu söyleyen Ertuğruloğlu, Holguin’den beklediklerinin BM Genel Sekreterine ‘ortak zemin yoktur’ diye rapor vermesi olduğunu belirtti.

Tezkereler onaylandı

Genel Kurul'da öncelikle Kimyasallar Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, yasa tasarısının ülke için önemli olduğunu söyleyerek, Meclis kapanmadan yasa tasarısını geçirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Hasipoğlu, tasarının deterjan, dövme, dezenfektan gibi hayatın parçası olan ürünlerin denetim, üretim ve halkı bilinçlendirilmesi noktasında kapsamlı düzenlemeler getirdiğini söyleyerek, kanser vakalarının artmasında bu tür ürünlerin katkısı olduğunun bilindiğini dolaysıyla yasa tasarısının önemli olduğunu kaydetti.

Yapılan oylamada, tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Madalya ve Nişanlar (Değişiklik ) Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi de görüşülerek, oybirliğiyle onaylandı.

Ardından, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı ile Birleştirilmiş 2021 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler de oybirliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı milletvekillerinin güncel konuşmalarıyla tamamlandı.

Şahiner: 550 TL’ye ya kaçak ya da domuz eti satılabilir

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Hayat pahalılığı altında ezilen toplum ve seyreden hükümet” başlıklı konuşma yaptı.

Hükümete “Toplum içine çıkabiliyorsanız, nabzı alabilmeniz gerekiyor." diyerek, toplumun nefes alamadığını kaydeden Şahiner, “Enflasyonun bu noktada olmasının nedeni maalesef yürütmenin ta kendisidir” şeklinde konuştu.

“Açlık sınırı altında yaşayan bir toplum yarattınız. Uzun zaman oldu doğru bir adım attığınızı göremedik” diyen Şahiner, “heykeliniz dikilecek” ifadelerini kullandı.

"Ramazan Bayramı’nda halka kemik ve kuyruk yağı yedirdiniz” şeklinde konuşan Şahiner, 550 TL’ye ancak kaçak et ya da domuz eti satılabileceğini ifade etti.

Hamzaoğulları: Polise gidip ifade versin

Ardından CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Güncel konular ve sahte diplomalar” başlıklı konuşma yaptı. “Eğitim bu kadar pahalı ve zorken siz bir günde diploma alanlar, kandırıldık diye iddia edenler, yarın ne yapacak, görevlerinden istifa edecek mi?” diye soran Hamzaoğlulları, bu kadar sürede diploma alınacağını kim bilmez diye sordu.

Hamzaoğulları kandırıldık diyenleri, polise ifade vermeye çağırdı. Ete narh konmasını da değerlendiren Hamzaoğlulları, bayramda oluşacak et ihtiyacı için gereken önlemler alınması gerekirken başka yollara gidildiğini söyledi.

İktidar partisine üye vekillerine işaret ederek “29 vekilin 19’u seçilmeyecek” diyen Hamzaoğulları, “Kaybedeceksiniz çünkü bu halk sizden bıktı. Gideceksiniz” şeklinde konuştu.

Barçın: Uzman askerlerimiz üvey evlat mı?

CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Uzman askerlerimiz ve sivil işçilerimiz üvey evlat mı” konulu konuşma yaptı.

Uzman askerler ve sivil işçilerin yaşadıkları adaletsizlikleri defalarca dile getirdiklerini belirten Barçın, ancak hükümetten bu konuda cevap alamadıklarını söyledi.

Söz konusu çalışanların 2011 öncesi ve sonrası diye ikiye ayrıldıklarını ve bu kişilerin örgütlü hareket edemedikleri için mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

"Göç yasası"ndan işe girenler ve öncesinde işe girenler arasında maaş adaletsizliği bulunduğunu ve hükümet koltuğuna oturanların buna çözüm bulmadığını savunan Barçın, son günlerde bu konuda bir çalışmadan bahsedildiğine değindi.

Uzmanlıktan sivil işçiliğe geçildiğinde neden bu insanların maaşının düşürüldüğünü soran Barçın, güvenlik kamu emekçisi olarak çalışan insanlara haksızlık yapıldığını belirterek, "adaletsizliği" eleştirdi.

Berova: Hiçbir zaman üvey evlat olmadılar

Malkiye Bakanı Özdemir Berova da, KKTC’nin varlığını koruyan kahraman askerlere gösterilen duyarlılığın kendilerini memnun ettiğini belirterek, askerlerin hiçbir zaman kendileri için üvey evlat olmadığını vurguladı.

Hükümetin paydaşlarıyla bu konuda çalışmaları bulunduğunu ifade eden Berova, konunun KTBK ve GKK yetkilileriyle ve savunma giderlerini karşılayan TC yetkilileriyle istişare içinde çalışıldığını, çok yakın bir gelecekte bu konudaki çalışmaların bir noktaya getirileceğini söyledi.

Berova, çalışmalar bir nihayete ulaşamadan bu konuda bilgi vermenin doğru bir yaklaşım olmayacağını ifade ederek, konun hassasiyetle çalışıldığını ve kendileri için bütün askerlerin çok değerli olduklarını söyledi.

Kürşat’tan, Koop Süt önerileri

CTP Milletvekili Fide Kürşat "Koop süt’ün düşürüldüğü hal, kooperatifleri ve üreten kesimleri baltalayan siyaset eli" başlıklı konuşma yaptı.

CTP Milletvekili Fide Kürşat, diz çöktürülmemiş kurum kalmadığını iddia ederek, gelinen noktada Koop süt, Levazım, TÜK, Binboğa gibi kurumların can çekiştiğini savundu.

Tüm uyarılara rağmen hükümetin bildiğini okumaya devam ettiğini, bunun sonuçlarından biri olarak da önümüzdeki günlerde hayvancının eylem hazırlığına başladığını ileri süren Kürşat, fiyatların güncellenmesinin elzem olduğunu söyledi.

Kürşat, son zamanlarda atılan adımların “deform” niteliğinde olduğunu ifade ederek, yapılması gerekenleri sıraladı.

Çavuş, destekleri anlattı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da söz alarak, bu yılki destek programıyla ilgili bilgi vererek üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Tohuma verilen desteğin ülke tarihinde bir ilk olduğunu, gübreye, münavebeye, nohuta, tropikal meyveye de verilen destekleri sıralayarak, kulak numarasına verdikleri destekten bahsetti.

Çavuş, girdi maliyetlerinin desteklenmediği iddialarının gerçekleri yansıtmadığını belirterek, hükümetin kooperatifleri desteklemek için yaptıklarını anlattı.