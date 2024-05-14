Coşkuyla kutlandı

Merit International Otellerinin sosyal sorumluluk projesi olarak 10 Mayıs 2018 tarihinde kurulan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, geçtiğimiz hafta sonu Merit Royal ve Merit Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında düzenlenen renkli etkinlikle 6. yılını kutladı. Oldukça ilgi gören etkinliğe Merit Otellerinin misafirleri ve yöneticilerinin yanı sıra hayvan severler de katıldı. Canlı müzik grubunun şarkıları ve birbirinden lezzetli ikramlar eşliğinde keyifli saatlerin yaşandığı organizasyonda, çocuklar da kumsala kurulan aktivite alanında gönüllerince eğlendi. Kutlama etkinliği Merkezde tedavisi tamamlanan Silem ve Sude isimli 2 deniz kaplumbağasının, Merit Royal ve Crystal Cove Otelleri Genel Müdürü Aybars Kutluba ve Şalvar Kaptan tarafından denize salınması ile sona erdi.

Kara: Toplumda farkındalık yaratma misyonu

Kuruldukları günden bu yana 140 deniz kaplumbağasını doğal yaşam alanlarına kavuşturarak başarı oranlarını %90’a ulaştırdıklarını belirten Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “Merkezimizi kurarken amacımız yaralı deniz kaplumbağalarına yaşam eli uzatmak ve bu konuda toplum bilincini artırmaktı. Altı yılın ardından geriye dönüp baktığımızda amaçlarımıza ulaştığımızı ve bu yolda harcanan emeklerin boşa gitmediğini görmek bizim için çok büyük onur ve motivasyon kaynağıdır. Bundan sonra da toplumda farkındalık yaratma misyonumuzu sürdürerek, deniz ekosisteminin korunması için çalışmalarımızı geliştirerek devam ettireceğiz” dedi. Başta Merkezin mimarı Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk olmak üzere Merit ailesine teşekkür eden Sargın Kara, “6 yıldır iş birliği içinde çalıştığımız; dikkatleri ve duyarlılıkları sayesinde yaralı deniz kaplumbağalarını bulan ve bizlere ulaştıran balıkçılarımıza, gelecek nesillerin daha bilinçli yetişmesine katkı sağlayan eğitimcilerimize ve hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmayan hayvan sever dostlarımıza teşekkür ederim” dedi.

