Diyalog sona erdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar dün saat 12.00’de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığında yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardından Holgiun basına açıklama yapmadan ayrılırken, Tatar açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin kabulü ve Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargoların kaldırılması şartıyla müzakere sürecine başlayabileceklerini bir önceki görüşmelerinde söyledikleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, dün, bunlarla ilgili bir açılım olamayacağını kendilerine ilettiğini açıkladı.

Tatar, “Biz de bunlarla ilgili bir açılım olamayacaksa diyaloğu daha fazla ileriye götüremeyeceğimiz yönündeki görüşümüzü ifade ettik. Kendisi de bunu anlayışla kabul etti. Ortak zemin olmadığını görüyordur, ortak zemin yoksa bunun geleceği de yok” diye konuştu.

Holguin’in yazacağı raporun dengeli olmasını ve her iki tarafın da görüşlerini açık ve net ifade etmesini dileyen Tatar, Holguin’in sivil toplum örgütleriyle de görüşmeler yaptığını, “bir takım mesajların kendisine iletildiğini” belirterek; “Neticede burada seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ve Türkiye’nin tam desteğiyle yürütülen yeni ve milli bir siyaset var. Devletin siyasetini oluşturmasının çeşitli boyutları vardır; bazı kişiler farklı düşünebilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı kabul etti.

Adada üçüncü tur görüşmelerini yapan Holguin’e gayretleri için teşekkür ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, üç buçuk yıl önce Cenevre’de ortaya koydukları Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün kabulüyle müzakerelere başlama siyasetinin hem anavatan hem garantör ülke, hem bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi olan Türkiye ile istişare ettikten ortaya çıktığını kaydetti.

