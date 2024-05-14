Ekonomik ilişkiler güçlenecek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Körfez Ticaret Odası arasında “Kardeş Oda” protokolü imzalandı. Protokol ile iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak projeler yürütülmesi ve ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamaya göre, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Uykun ve beraberindeki genç girişimciler ülkede temaslarda bulundu.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı'na çelenk koyan heyet, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde Körfez Ticaret Odası’na, KTTO Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Akay, Medya ve İletişim Sorumlusu Gizem Davulcu ve Yönetim Sekreteri Eda Hıfzıoğlu Konuralp eşlik etti.

Ziyaret çerçevesinde iki kurum arasında iş birliklerinin geliştirilmesi, her iki kurumun üyeleri, personeli veya toplumları yararına ortak projeler yürütülmesi ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan “Kardeş Oda” protokolü de imzalandı.

Protokole KTTO Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu ve Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Uykun imza koydu.