Umut verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'le Ankara’da gerçekleşen görüşme sonrasında yapıcı bir görüşme yaptıklarını ve sorunları diyalog yoluyla çözeceklerini söyledi.

Erdoğan, Kıbrıs konusunda ise “sorunun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adım, bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir” dedi.

Türkiye'nin, Avrupa Birliği üyeliğine destek verdiklerini söyleyen Mitsotakis ise iki ülke arasındaki ‘anlayış ve ilişki ortamının daha olumlu bir şekilde geliştiğini’ söyledi.

Mitsotakis "Özellikle güven artırıcı önlemler ve pozitif işbirliği ajandası bizim yöremizde istikrarı sağlayacak önlemlerdir" dedi ve kazan-kazan siyasetinden söz etti. Haberi sayfa

Erdoğan: Gündeme odaklanıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'yı ziyaret eden konuğu Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le basın toplantısı düzenledi.

Son derece verimli, samimi ve yapıcı görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan şunları söyledi:”

İkili gündemimizde yer alan konuları etraflıca gözden geçirdik. Geçtiğimiz yıl 6 milyar dolar gerçekleşen ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefiyle çalışıyoruz.

Ortak İş Konseyi kurulmasına ilişkin anlaşma çabalarımıza büyük katkı sağlayacaktır. Deprem kuşağında yer alan ülkelerimiz tabii afetler karşısında komşuluk hukukunu hep yerine getirmiş, birbirinin yardımına ilk koşan ülkelerden olmuşlardır. Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında mutabakat zaptı bu konulardaki ahdi zeminimizi sağlamlaştırmıştır.

Sağlık ve tıp bilimleri alanındaki anlaşmayla işbirliğimizi tahkim etmiş olduk. Türk Yunan ilişkilerindeki birbiriyle bağlantılı sorunları da ele aldık. Atina Bildirgesi'nde çerçevesi çizildiği şekilde sorunlarımızı samimi diyalog, iyi komşuluk iradesine bağlıyız. FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleri gündemimizdeydi. Yunanistan'la terör örgütleriyle mücadele anlayışımız giderek güçleniyor.

Komşumuz ve NATO müttefikimiz Yunanistan'dan beklentilerimizi bugün bir kez daha sayın Başbakan ile paylaştım. İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarına katkı sağlamasını bekliyoruz. Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir.

Görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarımızı açık tutarak olumlu gündeme odaklanıyoruz.”

Miçotakis: Kazan-kazan zemininde işbirliğine açığız

Daha sonra sözü alan Başbakan Miçotakis de Türkiye’ye yaptığı dördüncü ziyaret olduğunu ifade etti.

Miçotakis, “Bu ziyaretlerin sayısı da şunu gösteriyor aramızdaki iki komşu olarak anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu şekilde gelişiyor” dedi. Türkiye'nin AB ortaklık sürecine destek vermeye devam ettiklerini kaydeden Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:

“BM Genel Sekreteri Yardımcısı'nın söylediği gibi Güvenlik Konseyi'nin öngördüğü yapıcı görüşmeler sayesinde iki tarafın bu sorunu çözüme bağlayacağını umduğunu söylemişti. Biz de buna katılıyoruz. Yunanistan var olan zorluklara rağmen Türkiye'nin AB ortaklık sürecine destek vermeye devam etmektedir.

AB-Türkiye ilişkilerinin yakın gelecekte olumlu şekilde tekrar hayata geçirileceğine inanıyoruz.

Sayın dostum, görüş ayrılıklarına rağmen biz kazan- kazan zemininde bir işbirliğine açık olduğumuzu bu aşamada bile ispat etmiş olduğumuzu söyleyebiliriz. Sivil koruma konularında işbirliğimizi daha da geliştireceğimiz konusunda mutabık kaldık. İklim değişikliği, deprem coğrafyaları içinde yer almamız bizi mutlaka afet ve acil durum yönetimi konusunda işbirliğine götürüyor.

Dışişleri bakanlarımızın görüşmeleri sayesinde çok olumlu adımlar atmış bulunuyoruz bu son yıl içerisinde. Çok hızlı ve istikrarlı adımlardan sonra tekrar hem Washington'da hem New York'ta NATO'da tekrar görüşme fırsatı elde edeceğimize inanıyorum.”