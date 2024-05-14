Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ile Telsim iş birliğinde hayata geçen, “Kıbrıs’ın Cevherleri Kısa Filmler Projesi’’nin Gazimağusa çekimleri tamamlandı.

Açıklamaya göre, Kıbrıs’ta çeşitli bölgelerden kadınların, hayatın getirdiği zorluklara ve engellere rağmen başarıyı yakalama hikâyelerini anlatmak, bölgelerin tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerini yansıtmak, girişimci kadınların görünürlüğünü artırarak, kadınlara ilham vermek ve girişimciliği geliştirmek amacıyla hayat bulan ‘‘Kıbrıs’ın Cevherleri Kısa Film Projesi’’ Gazimağusa bölgesi ile devam etti.

Gazimağusa bölgesinde, ressam Emine Sorun, Lefkara nakışı üreticisi Mehtap Kürü, Lapta nakışı işiyle uğraşan Esra Gürpınar ve Burçin Yiğitbaş, koza ve keçe işiyle uğraşan İsmet Fisun Özkalan, su kabağından mumluk ve gece lambası üreten Nazif Özgünöz ve tarım işiyle uğraşan Meryem Altın ürettikleri ürünler hakkında bilgi vererek çekimleri tamamlandı.

Ressam Emine Sorun'un Kıbrıs'ın doğasını ve kapılarını yansıttığı tabloları ile çekimde yer alırken, rehber Handan Altınay’ın sunumuyla Namık Kemal Meydanı, Venedik Sarayı ve Lala Mustafa Paşa Camii’nde (St.Nicholas Katedrali) kadın emeği ile kültürel mirasımızın korunuşunu sergileyen örnekler kayda geçti.

Mağusa bölgesini anlatan kısa filmi izlemek için; https://youtu.be/i697yQcVDdQ linkine tıklayabilirsiniz.