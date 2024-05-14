Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası da bu kapsamda Lefkoşa Elysium Park’ta etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek konuşma yaptı.

“Hemşireler Geleceğimizdir” temasıyla düzenlenen etkinlikte Girne Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Akademisyen Hazel Şahin Tarım ile Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı Güley Bilgi Abatay sunum yaptı.

Etkinlikte, Sorumlu Hemşire Özlem Yorgancı’nın 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Hemşire Bedriye Fidan Yeniçeri anısına hazırlanan sunum da izlendi.

Etkinliğin açılış konuşmaları Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen tarafından yapıldı.

“ Şiddete maruz kalıyoruz”

İlk sözü alan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, hemşirelerin görmezden gelinmeye, küçümsenmeye, aşağılanmaya çalışıldığını savunarak, şiddete maruz kaldıklarını söyledi.

“Sağlıkta şiddet için verilen sözler nerede?” diye soran Özgöçmen, mevsimlik işçi adı altında işe alınan meslektaşlarına saygısızlık yapıldığını kaydetti.

“Bizlere çözüm önerisi bulun, gelin dediniz. Bulduk, geldik” diyen Özgöçmen, Başbakan’dan 18 Aralık 2023’te randevu talep ettiklerini, bu talebe 148 gündür yanıt alamadıklarını söyledi.

Özgöçmen, "Başbakanlıkta kendilerine gösterilen muameleyi" de eleştirdi.

Geçmişte uzaktan gelen hemşirelerin ulaşımının Sağlık Bakanlığı uhdesinde ve minibüs aracılığıyla sağlandığını, vazgeçilen bu uygulama için eylem yaptıklarını söyleyen Özgöçmen, “Bize verilen hiçbir söz tutulmadı” dedi.

“Nüfusumuz kaçtır?” diye soran Özgöçmen, sağlık yapılanmasının daha düzgün olabilmesi için nüfusun bilinmesi gerektiğini kaydetti.

“Hemşireliğe yatırım yapılmalı”

Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, hemşireliğe yapılan yardımın halka hizmet olduğunu kaydederek, hemşireliğe daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Özgöçmen, özel sektörde çalışan hemşirelere asgari ücret verilmesini etik ve mantık dışı bulduklarını kaydederek, meslek kodlarına göre asgari yatırım basamakları olacak şekilde yasal düzenlemeler getirilmesini talep etti.

Özgöçmen, “Hemşirelerin milyonları kazandırdıkları bazı özel hastaneler tarafından asgari ücretle çalıştırılmalarını ve sömürülmelerini şiddetle kınıyoruz.” dedi.

Belediyelerdeki hemşire kadro eksikliği nedeniyle meslektaşlarının faklı kadrolara veya şirketler üzerinden faklı iş kolundan istihdam edilmeye çalışıldığını belirten Özgöçmen, belediyelerde personel yasasına uygun hemşire kadrolarının oluşturulması talebini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 09:28