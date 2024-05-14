‘Bir ve beraberiz’

Türkiye - Azerbaycan, Türkiye - KKTC ve Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grupları KKTC’deki temaslarına başladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ve beraberindeki heyeti Ercan Havalimanı’nda karşıladı.

Verilen bilgiye göre, Töre, burada yaptığı açıklamada, Azerbaycan heyetini KKTC’de görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek “Biz Türk’üz ve Türk milletinin mensuplarıyız” dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de konuşmasında, oluşturulan Dostluk Grubu sonrası, kısa bir zaman sonra KKTC topraklarına geldiklerini ifade ederek, bu birlikteliğin önemli bir mesajı içerdiğini söyledi.

Feyziyev, ziyaretin amacının tüm dünyaya bir mesaj vermek olduğunu, bu mesajın da KKTC’nin bağımsız bir devlet olduğu gerçeğini taşıdığını kaydetti.

Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, Türkiye - Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Türkiye - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile Azerbaycan - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve beraberlerindeki heyetler, perşembeye kadar ülkede temaslarda bulunacak, ziyaretler yapacak ve açılışlara katılacak.

İlk durak liderlerin mezarları

Heyet ilk olarak, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Anıttepe’deki kabrini ziyaret etti. Burada Küçük’ün kabrine çelenk bırakılarak, Anıt Özel Defteri imzalandı.

Ardından milletvekilleri, Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarı’nı ziyaret etti.

Burada heyete, Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen milletvekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay ve Erkut Şahali eşlik etti. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş da hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Denktaş Anıt Mezarı’ndaki törende, parlamentolar arası dostluk grupları adına çelenk konuldu. Ardından Anıt Özel Defteri imzalandı.

Tatar ve Üstel de heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC- Azerbaycan, Türkiye Azerbaycan ve KKTC-Türkiye parlamentolar arası dostluk grupları başkan ve bazı üyelerini kabul etti. Tatar, üç meclis dostluk grubunun KKTC’de bir araya gelmesini “tarihi bir gün” olarak tanımladı.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye – Azerbaycan, Türkiye – KKTC ve Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grupları ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Ünal Üstel de, heyetleri KKTC’de görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bugünü "tarihi bir gün" olarak niteledi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı ve anı fotoğrafı çekildi.

