Memnuniyet verici

İslamabad’da temaslarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Pakistan Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Azam Nazeer Tarar ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, insan hakları alanındaki güncel gelişmeler, eğitim ve çalışma hayatı ile iki ülke arasındaki iş birliğinin ve uluslararası platformlardaki dayanışmanın güçlendirilmesi ele alındı.

Hasipoğlu, KKTC ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Pakistan’ın Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin büyük değer taşıdığını söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Pakistan’ın KKTC konusunda Türkiye’nin yanında durmayı sürdüreceğini açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Hasipoğlu, bu duruşun Kıbrıs Türk halkı açısından kıymetli olduğunu kaydetti.

Gönül köprüsü oluştu

Hasipoğlu, iki ülke halkını “dosttan öte kardeş” olarak tanımladıklarını belirtti. KKTC’de eğitim gören Pakistanlı öğrencilerin iki ülke arasında önemli bir gönül köprüsü oluşturduğunu söyleyen Hasipoğlu, farklı sektörlerde çalışan Pakistan vatandaşlarının da ekonomiye ve toplumsal yaşama katkı sağladığını ifade etti.

Bakan Hasipoğlu, bu bağların gelecekte eğitimden ekonomiye, kültürden sosyal politikalara kadar birçok alanda yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağına olan inancını dile getirdi; sıcak ilgi ve içten misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini iletti.

Tarar: Pakistan ve KKTC ilişkilerinin geliştirilmesine önem veriyoruz

Aile ve kadından sorumlu bakanlık olan Pakistan Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Azam Nazeer Tarar da Pakistan’ın KKTC ile ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiğini belirterek, KKTC’ye uygulanan haksız izolasyonların farkında olduklarını kaydetti.

Tarar, kardeş olarak tanımladıkları Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacaklarını ve bu kapsamda karşılıklı temasların artarak sürmesinin iki ülke için önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi.

Görüşmede Hasipoğlu’na Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, KKTC İslamabad Temsilcisi Buket Kop ve danışman Eda Özçetiner Demir eşlik etti.

Hasipoğlu, 57 üye ülkenin katılımıyla İslamabad’da düzenlenen “İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinin Kalkınmasında Kadınların Rolü” konulu 9’uncu Bakanlar Konferansı’nda konuşma yapacak.

