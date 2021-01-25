Mesajla izin aldılar

Kıbrıslı Rumlar hafta sonunda Trodos’a akın etti

Mesajla izin aldılar
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  Güney Kıbrıs’ta karantina tedbirleri devam etmekle birlikte Kıbrıslı Rumların hafta sonunda Trodos’a akın ederek, kar sevinci yaşadığı bildirildi.

   Mesaj yoluyla izin alan Kıbrıslı Rumların bölgeye akın etmesi nedeniyle Trodos’un zirvesine giden yolda araçların uzun kuyruklar oluşturduğu bildirildi.
   Rum Yönetimi’nin, Coronavirüs vakalarındaki düşüşü dikkate alarak, Trodos’a gitmek isteyenlere izin verdiğini yazan Rum basını, tedbirlerin ay sonuna kadar süreceğini ve sonrasında yeni bir değerlendirmenin yapılacağını kaydetti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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