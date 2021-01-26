Sancılı bekleyiş

Kuzey Kıbrıs’ta dün meydana gelen 32 vakadan 17’sinin Lefkoşa, 14’ünün de Girne’de meydana gelmesi üzerine, Sağlık Üst Kurulu bu iki kentte tüm iş yerlerinin yarından itibaren 10 Şubat’a kadar kapatılmasını kararlaştırdı. Bakanlar Kurulu gece yarısına kadar süren toplantıda, üst kurul üyelerini dinleyip kararları bugüne bıraktı.

Üst kurul kararlarının değişmemesi halinde Lefkoşa ve Girne’ye giriş̧, çıkışlar duracak. Resmi daireler de kapanacak. Sadece Maliye, Gümrük, İtfaiye, Elektrik Kurumu açık kalacak. Ayrıca eczaneler, fırınlar ve marketler çalışabilecek.

Üst Komite iki ilçede tam kapanma önerdi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Coronavirüs önlemleri kapsamında dün bir dizi yeni karar aldı. Lefkoşa ve Girne’de 10 Şubat’a kadar ‘tam kapanm’a, tüm okulların ‘online eğitime’ geçmesini ön gören komite karalarında Girne ve Lefkoşa’ya diğer ilçelerden giriş-çıkışların durdurulması da önerildi.

Kararlara gerekçe olarak temaslıların kendilerini gizlemeleri ve temaslı takibinin etkin yapılamaması gösterildi. Temaslı takibindeki sıkıntı nedeniyle hastaların hastaneye geç ulaştığı belirtilirken, “hastalıkların ağırlaşması, hastanede yatış ve yoğun bakım ihtiyacının artması, buna bağlı olarak yatak, hemşire ve doktor sayısının yetersiz kalması” kapanma gerekçeleri olarak sıralandı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 16 Ocak’ta alınan ve uygulanmayan kararlarının da genç ölümler ve artan vaka sayısı ile endişeleri haklı çıkardığını anımsattı. Komite güneye geçişlerle ilgili karantina uygulamasının devamı, yine, toplu etkinlik sınırlamalarının da sürdürülmesi yönünde de kararlar aldı.

Başbakan Saner: Komite yeniden toplanacak

Komitenin aldığı kararlar üzerine Bakanlar Kurulu dün akşam olağanüstü toplandı. Saat 21.40 sıralarında toplanan kurul toplantısı 00.50 sıralarında tamamlandı. Kurul toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Saner, Girne’deki vaka artışı ve ülke genelindeki tedbirleri görüşmek üzere Üst Komite’yi de davet ederek, bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Saner, Üst Komite’nin bugün tekrar toplanarak, bir karar üreteceğini söyledi.

Saner, vakalardaki artışın tedbirlerin alınması adına bir zorunluluk oluşturacağını da aktardı.

Saner, “Üst Komite’den, ülkemizde Coronavirüse yakalanan kişilerin temaslılarını sağlık görevlilerine bildirme konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu öğrendik” dedi.

İnsanlığın Coronavirüs pandemisinden yorulduğunu ancak halka bir kez daha çağrı yapmak istediğini ifade eden Saner, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.