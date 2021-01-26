Vatandaşlar yardıma koştu

Onur ULAĞ

Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde dikkatsiz seyreden motosiklet sürücüsü Ali Aslan (21), Mert Taşkın (49) yönetimindeki salon araçla çarpıştı.

Sürücü Aslan, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Aslan’ın yardımına çevrede bulunan vatandaşlar yetişti.

Vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 21.50 sıralarında Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki RV 351 plakalı motosiklet ile Gönyeli istikametine doğru seyreden Ali Aslan, önündeki araçları sağdan geçtiği sırada, yolun sağında bulunan ve Yeşilyurt Sokağa dönüşe geçen Mert Taşkın (49) yönetimindeki NU 808 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Aslan’ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.



