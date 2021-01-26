Başbakanlık bütçesi 94 milyon 324 bin

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.30’da başlayan bütçe görüşmelerinin 3’üncü gününde sırasıyla Mahkemeler, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve Başbakanlık bütçeleri ele alındı.

Bütçede Mahkemeler için 71 milyon 471 bin 500 TL, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) için 23 milyon 354 bin 700 TL ve Başbakanlık için 94 milyon 324 bin 600 TL ödenek öngörüldü. Meclis, 94 milyon 324 bin 600 TL’lik Başbakanlık bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

Toplam 10 milyar 210 milyon TL olarak öngörülen 2021 yılı bütçesiyle ilgili 21 Ocak’ta başlayan görüşmeler 3 Şubat’ta tamamlanacak.

Mahkemeler bütçesi kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Mahkemeler bütçesini onayladı. 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerini sürdüren Meclis, 71 milyon 471 bin 500 TL’lik Mahkemeler bütçesini oy birliğiyle kabul etti.

Baybars: Yargı güçlenmeli

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, yargının bağımsız ve tarafsız olması için güçlendirilmesinin önemine işaret etti. Baybars, Anayasa çerçevesinde bunun sağlandığını ve yasama organının da üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade ederek, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının, adaletin sağlanması için son derece önemli olduğunu kaydetti.

Yatırımcının ilk olarak bir ülkede yatırım yapacağında yargının hızlı, adil ve şeffaf bir yargı olup olmadığını sorduğunu ifade eden Baybars, yargının bu çerçevede bütçe olarak desteklenmesi yanında yargının da daha aktif olması, genel bir politika belirleyerek, eylem planı hazırlaması gerekliliğine işaret etti. Seçim sistemi konusunda iradenin Meclis’te olduğunu ifade eden Baybars, yargının sorunlarını çözmesi için destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Hamzaoğulları: Bir dava 10 yıl sürüyor

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, mahkemelerde alacaklı olduğu bir davanın 10 yıldır sürdüğünü ifade ederek, bunu halkın takdirine bıraktığını söyledi.

Hamzaoğulları, seçim sistemine de değindiği konuşmasında, baraj konusundaki tartışmaları değerlendirdi; 3 bölgeli seçime yönelik endişelerini dile getirdi. Yüzde 5 barajının kalması gerektiğine inandığını ifade eden Hamzaoğulları, parti içi tercihlerin kaldırılmasına karşı olduğunu, karma sistemin tartışılabileceğini kaydetti.

Şahiner: Lefke Mahkemesi ne oldu?

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, yargının ve adaletin bir ülke ve toplum için önemine işaret ederek, mahkemelerin bütçe olarak güçlü tutulması, sorunlarının çözülmesi gerektiğini kaydetti. Şahiner, Lefke Mahkemesi’nde yapılacak çalışmalar konusunda hükümetten açıklama beklediklerini dile getirdi. Seçim sisteminin sadeleşmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade eden Şahiner, erken seçimle ilgili de hükümetin net bir açıklama yapması ve pandemi arkasına sığınmaması gerektiğini söyledi.

Öztürk: Geciken adalet adalet değildir

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk de, “Geciken adalet adalet değildir” sözüne katıldığını, milletvekillerinin görüşlerine de katıldığını, yargı ve adalet üzerine güzel konuşmalar yapıldığını ancak iş icraata gelince başarılı olamadıklarını söyledi. Öztürk, yargıyı ilgilendiren Anayasa değişikliğini hep birlikte mahvettiklerini ifade ederek, özeleştiri yaptı.

Öztürk, yargıda yaşanan sıkıntılarla mahkemelerde yaşanan altyapı ve personel eksikliğine değinerek, bütçenin ileride artırılmasının önemine işaret etti. Öztürk, ülkede birçok kişinin işsiz kaldığını, bu yüzden mazbataların ve hapislik cezasının kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Canaltay: Çocuk mahkemeleri kurulmalı

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay ise suça yönelen çocuklar ve bu çocukların içinde bulunduğu durum ile istismara uğrayan çocukların polis ve mahkemede maruz kaldığı durum konusunda konuştu. Kesinlikle çocuk mahkemeleri kurulması ve çocukların yasalarla korunması gerektiğini ifade eden Canaltay, çocukların suça itilmesi şartlarının da irdelenmesi gerekliliğine değindi, mağdur olan, suça itilen veya istismara uğrayan çocukların ve ailelerin yaşadığı sıkıntıları anlattı, “Bu insanları kaç defa daha öldüreceğiz” diye sordu.

Başsavcılık’a 23 milyon TL

Meclis Genel Kurulu Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) 23 milyon 354 bin 700 TL’lik bütçesini oy çokluğuyla kabul edildi.

Manavoğlu yolsuzluk dosyalarını hatırlattı

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, insan kaynağı eksikliğine dikkat çekerek, Hukuk Dairesi’nde de bu konuyu ön plana çıkararak, “Görevlerini yapmıyor noktasına getirilmesinin” ülke için kayıp olduğunu belirtti.

Manavoğlu, yolsuzluk dosyalarıyla ilgili polise ciddi görev düştüğünü ancak Savcılık’ın da geri durmayarak, gerekli girişimleri yapması gerektiğini kaydetti. Manavoğlu, kurumların daha verimli hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Özersay: Başbakan maskesiz dolaşıyor

Meclis Genel Kurulu’nda 94 milyon 324 bin 600 TL olarak öngörülen Başbakanlık bütçesi görüşmelerinde milletvekilleri konuşma yaptı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Ozersay, Başbakanın ülkede organize görevini yürütmesi gerektiğini belirterek, sağlık ve salgınla ilgili bir yere kadar güven sağlandığını ancak bugün güven sorunu yaşandığını kaydetti.

Özersay, bundan sonra alınacak ve uygulanması sağlanacak kararlarla sağlık, eğitim, polis ve ekonomi konularında olumlu adımlar beklediğini ifade ederek, kendisinin de yaşadığı Girne bölgesinde vakaların arttığını ve Beylerbeyi’nde yaşanan vaka olaylarının tedirginlik yaratacak boyutta olduğunu söyledi.

Kudret Özersay, salgın konusunda sorumluluğun Sağlık Bakanlığı’nda, hatta bakanda olduğu izleniminin yanlış olduğunu, konunun tüm yetkilileri ve ülkeyi ilgilendirdiğini belirtti.

Erhürman: İktidarsız ve otoritesiz bir dönem

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, bütçe görüşmelerinin sokaktaki insanların kaygılarından kopmadan yapılması gereken bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Tarihte hiç bu kadar iktidarsız ve otoritesiz kalınmadığını savunan Erhürman, 11 aydır çok basit bir şeyi dahi yapamamaktan bu noktalara gelindiğini ileri sürdü. Üst komite ve başındaki müsteşarın bir zincir oluşturduğunu kaydeden Erhürman, şu an yaşananların da bu zincirin kopmasından doğan kaos olduğunu söyledi.

Erhürman, demokratik yönetimle halka güven verirken, halktan da alınan kararlara uymasının bekleneceğini belirtti.

Vatandaşların CTP’nin kapanmaya bakış açısının ne olduğunu sorduğunu ancak kendilerinin bu değerlendirmeyi yapabilecek istatistiki bilgi ya da veriye sahip olamadığını söyleyen Erhürman, ya popülizm yaparak insanlar ne isterse onu savunacaklarını ya da bakanlığı basarak, istedikleri verileri alacaklarını belirtti.

Vaka sayısı yatak gibi bilgileri nasıl elde edeceklerini bilemediklerini vurgulayan Erhürman, pandemi hastanesinin hala hizmet vermediğini ve nisan ayında 48 yatağı olduğu söylenen yoğun bakımın durumunda bir değişiklik olup olmadığı bilgisi almadıklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 11:56