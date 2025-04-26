Deport edilecek

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi içerisinde amcasının oğlu M.B’yi (E-24) bıçaklayan Özgür Bekmez’in, Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.

Psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle tedavi altına alınan zanlının gıyabında ek tutuklama duruşması yapıldı. Duruşmada 11 Nisan’dan beri yatılı tedavi gören zanlının yapılan kontroller sonucu ceza-i ehliyetinin olmadığına dair tespit yapıldığı açıklandı. Soyutlama ve muhakeme yetisi bulunmayan zanlının tedavisinin Türkiye’de devam edilmesine karar verildiği, zanlının ihraç edileceği belirtildi. Zanlının ihraç işlemlerinin tamamlanması için mahkemeden 7 gün ek süre temin edildi.

Ne olmuştu

Zanlı; 9 Nisan 2025 tarihinde saat 12.20’de KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi içinde sürekli rüyasında kavga ettiklerini gördüğü yeğeni olan M.B.’yi, tasarrufundaki bıçakla sırtından, sol kol altından, dudağının yanından ve alnından yaralamıştı.

Vücudunun muhtelif yerlerinden yaralanan M.B., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmış, zanlı tutuklanarak, soruşturma başlatılmıştı. Zanlı mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 10 gün ek süre alınmıştı. Polis; zanlının gönüllü ifadesinde rüyasında sürekli kuzeni ile kavga ettiklerini gördüğünü ve kurtulmak için öldürmek amacıyla bıçakladığını itiraf ettiğini kaydetmişti.

Zanlının Türkiye’de bir ay yatılı psikolojik tedavi gördüğünü belirten polis; Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini aktarmıştı.

Mahkemede konuşan zanlı ise “Psikolojik sorunlarım var. Deport edilmek istiyorum” beyanında bulunmuştu.

