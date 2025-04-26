Eğitimde rota çizildi

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KKTC yükseköğretimi adına çok verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özvar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti.

YÖDAK binasında yer alan görüşmede YÖDAK Başkanı Hocanın, KKTC yükseköğretiminde çizilen rotada, alınan yolda, YÖK’ün ciddi destek ve hassasiyetlerini hissetmekten dolayı derin bir memnuniyet ve büyük onur duyduklarını ifade etti.

Daha başarılı bir yükseköğretim alanı için YÖK Başkanı ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyen Hocanın, “YÖK’ün kalite başta olmak üzere her konuda bize tam desteği var. YÖDAK’ın ziyaretlerinden onur duyduk. Yeterlilik çerçevesi konusunda yasal çalışmamız var. Sorumluluğumuz olan yerde koordineli çalışma ile hareket halindeyiz. Tüzük ve yasal mevzuat açısından gereğini yapıyoruz. Bizler üzerimize düşen ne ise gereğini yapmaya hazırız. YÖK’ü her daim yanımızda hissediyoruz.” dedi.

YÖK Başkanı Özvar ise, KKTC yükseköğretimi adına çok verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye ve KKTC üniversiteleri arasındaki iş birliği sayesinde yükseköğrenimi daha yukarıya taşıdıklarına inandıklarını kaydeden Özvar, KKTC üniversiteleriyle yeni işbirlikleri hayata geçirmek için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

İşbirliğimiz sürecek

Özvar, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere çizdiği rota KKTC ‘deki üniversiteler ile iş birliğinin artırılmasıdır. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı budur. Yapılan istişarelerde onun vizyonunda bu iş birliklerimiz gerçekleştiriliyor.” dedi.

Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) tecrübesini YÖDAK’la devamlı olarak paylaştığını ifade eden Özvar, “Ulusal ve uluslararası akreditasyonların hızlandırılması hedeflenmiştir. Çalışmalarımız artarak devam edecek, kalite çalışmalarına hız verilecek. Bilhassa iki ülke arasında akademik iş birliğinin artırılması, tanınırlığın artmasında büyük önem arz edecektir. KKTC üniversitelerinin uluslararası alanda daha fazla görünür olması için iş birliklerimizi artıracağız” dedi.

Özvar, uluslararası öğrenci hareketliliğinde Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerin yakaladığı ivmeyi KKTC üniversitelerinin de yakalaması için çalışma yürüttüklerini de belirtti.

