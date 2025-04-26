İskele Belediyesi Ana Arı Üretim Tesisince narenciye çiçeğinden yararlanmak maksadıyla Güzelyurt’a götürülen kovanlarda ilk ana arılar üretildi. İlk ana arılar önümüzdeki günlerde arıcılıkla uğraşanlara dağıtılmaya başlanacak.

İskele Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği arasındaki iş birliği protokolü ilk meyvesini verdi. 20 gün sonra Mersinlik köyünde bulunan tesise getirilecek kovanlarda Eylül sonuna kadar ana arı üretimine devam edilecek.

Bu yıl talebin tamamı karşılanmayacak ancak gelecek yıl tüm ana arıların KKTC’de üretilmesi hedefleniyor.

Sadıkoğlu: Arıcılık gelişecek

Geçtiğimiz gün Güzelyurt’a giderek çalışmaları izleyen ve ilk ana arıları yerinde gözlemleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ülke arıcılığının gelişmesi ve kalkınması açısından ana ara üretiminin önemini vurguladı. Başkan Sadıkoğlu, 10 bin ana arının gerektiğine dikkat çekti ve ilk etapta yaklaşık 2 bin 500 kadar ana arının ülkede üretileceğini kaydetti.

Yeni olmasına rağmen büyük çalışmaları önemli bir gelişme olarak nitelendiren Başkan Sadıkoğlu önümüzdeki yıl, ana arı üretiminin tamamını KKTC’de üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Arıcılığın, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi KKTC'de de hızlı gelişim gösteren bir sektör olduğunu da belirten Sadıkoğlu, ülkede arıcılıkla uğraşanlara ana arı dağıtımının da önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği üzerinden yapılacağını açıkladı.

Kozok: Gelir KKTC’de kalacak

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok da Ana Arı Üretim Tesisinin ülke üretimine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

İlk ana arıların narenciye çiçeğinin yoğun olduğu Güzelyurt’ta üretildiğini ifade eden Kozok, 20 gün içinde tüm kovanların Mersinlik Köyü’nde bulunan İskele Belediyesi Ana Arı Üretim Tesisine taşınacağını ve Eylül sonuna kadar ana arı üretiminin burada devam edeceğini ifade etti.

Kraliçe arıların yurt dışından alınmasından ötürü milli gelirin yurt dışına gittiğini hatırlatan Kozok, bu tesis sayesinde gelirin KKTC’de kalacağını söyledi. Kozok, kraliçe arılarla birlikte gelen hastalıkların da bu sayede önüne geçileceğinin altını çizdi.

KKTC’de üretilmeye başlanan ana arılar, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği üzerinden temin edilebilecek.

Arıcılıkla uğraşanlar Arıcılar Birliği’ni 0392 227 09 62numaradan arayarak bilgi alabilecek, ana arı tedarikini sağlayabilecek.

