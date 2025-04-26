Maskeli 2 kişi aranıyor

Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden Suriyeli bir şahsa evinde uyurken sopalı ve bıçaklı saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Baf’a bağlı Yeroşibu’da ikamet eden Suriyeli bir şahsın polise, tanımadığı kişilerin evine girip uyuduğu sırada kendisine saldırdıkları konusunda şikâyette bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, olayın 22 Nisan sabaha karşı gerçekleştiğini belirtti.

Yüzü maskeli iki şahsın 40 yaşındaki Suriyelinin evine girdiğini ve şahıslardan birinin Suriyeliye saldırıp tahta sopayla başına vurduğunu, diğer şahsın ise Suriyeliyi bıçaklamaya çalıştığını kaydeden gazete, daha sonra saldırganların kaçtığını, polisin ise olayı araştırdığını ekledi.

Polisi 42 yaşındaki zanlıyı arıyor

Gazetede yer alan başka bir haberde ise Rum polisinin aradığı 42 yaşındaki Kıbrıslı Rum zanlının aracında 25 kiloya ulaşan büyük miktarda uyuşturucu tespit edildiği ifade edildi.

Şu ana kadar elde edinilen bilgilere göre dün akşamüzeri 15.30 sıralarında Limasol’da yaşanan olayda 42 yaşındaki şahsın sürdüğü ve polis tarafından takip edilen aracın polisten kaçmaya çalışması ve olayın kovalamacaya dönüşmesi sonucunda polisin havaya uyarı amaçlı ateş açtığını yazan gazete, şahsın bir süreden bu yana polisin merceğinde bulunduğunu belirtti.

