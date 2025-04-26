‘Her konuda birliktelik’

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Güney Kıbrıs’la askeri operasyonların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Belgrad’a gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Vucic “Kıbrıs'a ve sadece Sırbistan'ın Avrupa yolu açısından değil, aynı zamanda çeşitli alanlardaki ilişkilerimizin geliştirilmesi için büyük desteğinize minnettarım” dedi.

Kıbrıs ve Sırbistan arasındaki ikili ilişkilerin “Tanrı düzeyinde” olduğunu ve ticaret açısından “iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için siyasi irade” olduğunu belirten Vucic

“Tarım, inovasyon ve teknik askeri sektör alanlarındaki ikili ilişkilerimizin gelecekte daha da güçlendirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Güney Kıbrıs'ın Kosova'yı bağımsız bir ülke olarak tanımamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vucic, Sırbistan'ın Kuzey Kıbrıs'ı tanımayacağını belirterek şunları kaydetti:

“Kıbrıs, toprak bütünlüğüne olan desteğimize her zaman güvenebilir. Kıbrıslıları kardeş bir halk ve Kıbrıs'ı kardeş bir devlet olarak görüyoruz ve iş birliğimizi ve ilişkilerimizi güçlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

Turizmde önemli gelişme

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise, Sırbistan ile ticaret ve turizm konularında ilişkilerin daha da ileriye taşınması gerektiğini söyledi.

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Sırp vatandaşlarının sayısında yüzde 200 artış sağlandığına dikkat çeken Hristodulidis şunları kaydetti:

“Her konuda aynı görüşlere sahibiz ve özellikle bugün savunma, güvenlik ve turizm konularında iş birliğimizi nasıl güçlendirebileceğimizi görmek istiyorum. Birkaç hafta önce Kıbrıs, Belgrad'daki uluslararası turizm fuarına ilk kez katıldı. Sırbistan'dan Kıbrıs'a gelen turist sayısında yüzde 200'den fazla bir artış görmekten mutluluk duyuyorum. Şu anda Sırbistan ve Kıbrıs'ı birbirine bağlayan günlük uçuşlar memnuniyet vericidir.”