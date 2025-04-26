Heyecan başlıyor

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (Teknofest) Drone Şampiyonası'nın ilk etabı, bu hafta sonu KKTC’de gerçekleştirilecek.

Teknofest'ten yapılan açıklamaya göre, yürütücülüğünü STM'nin üstlendiği Teknofest Drone Şampiyonası'nda bireysel pilotlar, FPV sistemli yarış dronlarıyla mücadele edecek.

Yarışmaya katılan dronlar, 180 milimetre ile 250 milimetre çapında, maksimum 6S (22.2V) batarya voltajında çalışan ve karbon fiber çerçeve özelliklerine sahip olacak.

Uçuşlar, yalnızca analog video iletim sistemine sahip dronlar ile gerçekleştirilecek. Yarışmada HD sistem kullanımına izin verilmeyecek.

Frekans çakışmalarını önlemek amacıyla pilotlar, organizasyonun belirlediği VTX frekanslarında yarışacak ve VTX çıkış gücü 25 mW ile sınırlandırılacak.

32 takım ilk etap olan KKTC ayağında yarışacak

Yarışmacılar, "quadcopter"lerini yarış öncesinde ESC, uçuş kontrolcüsü, motor, pervane ve alıcı gibi tüm sistem bileşenleriyle birlikte organizasyonun teknik gerekliliklerine uygun şekilde hazırlayacak.

Güvenlik riski taşıyan ya da kurallara uygun olmayan dronlar, teknik kurul tarafından yarışmaya dahil edilmezken yarış süresince tüm pilotlardan belirlenen teknik ve güvenlik kurallarına eksiksiz uymaları istenecek.

Eleme usulüne dayalı gerçekleştirilecek yarışmada ilk olarak sıralama turları yapılacak, ardından en iyi dereceyi elde eden pilotlar eleme turlarında yarışacak.

Tüm etapların sonunda dereceye giren yarışmacı, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek World Drone Cup'a katılma hakkı kazanacak.

Bu yıl 182 takımın başvurduğu yarışmada ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 32 takım, ilk etap olan KKTC ayağında yarışacak.

Türkiye'nin 14 ilinden gelecek genç teknoloji tutkunları, dron şampiyonasında mücadele edecek.

Her yarışmacıya malzeme desteği olarak bir set motorun sağlandığı şampiyona kapsamında birinciye 30 bin lira, ikinciye 20 bin lira ve üçüncüye 10 bin lira para ödülü verilecek.

Şampiyona Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü NEU Event Park'ta yapılacak.

Uçuşlara kısıtlama getirildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi, Ercan Havalimanı’ndaki Teknofest gösterileri nedeniyle 29 Nisan–5 Mayıs tarihleri arasında uçuşlara kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Daire tarafından yayımlanan NOTAM’la, bu tarihler arasında, 10.00–13.00, 15.00–16.30 ve 18.00–19.00 saatleri arasında bölgede Teknofest gösterilerine katılacak hava taşıtları dışında kalan hava araçlarının uçuşlarına izin verilmeyecek.

Ancak belirlenen boş zamanlarda drone, yamaç paraşütü ve paraglayt uçuşları şartlı koordinasyon sonrası Hava Trafik Kontrol Şube Amirliği'nin onayı ile yapılabilecek.

Kordinasyon ve bilgi için 0392 231 47 77 ile 0542 876 9999 numaralı telefonlardan Sivil Havacılık Dairesi’ne ulaşılabileceği belirtildi.

Öztürkler: Tarihi anı birlikte yaşayalım

Ercan Havalimanı eski terminal binasında gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (Teknofest) alanında incelemelerde bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Teknofest KKTC’ye sayılı günler kaldığını belirterek, “Heyecanımız gün geçtikte artıyor. Hazırlıkları yerinde inceledikçe, bu organizasyonun büyüklüğü ve KKTC için ne kadar önemli olduğu daha iyi idrak ediliyor.” dedi.

Teknofest’in dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olduğunu kaydeden Öztürkler, havacılık, uzay ve teknolojinin kalbinin 1-4 Mayıs tarihleri arasında KKTC’de atacağını dile getirdi.

Yetkililerden aldığı bilgilere göre yaklaşık 45 bin üzerinde yarışmacının kayıt yaptırdığını aktaran Öztürkler, 15 binin üzerinde takımın ise yarışmalara katılmak için başvuru yaptığını kaydetti.

Herkesi etkinliğe katılmaya ve tarihi anı birlikte yaşamaya davet eden Öztürkler, konuşmasında “Tarihi fırsatı kaçırmamak gerekiyor. Şu anda online kayıtlar devam ediyor ve ücretsizdir. Online kayıtta sıkıntı yaşayanlar, burada bireysel olarak da kayıtlarını yapabilirler.” ifadelerine yer verdi.

DAÜ finallerde

Ercan Havalimanı’nın eski terminal binasında, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) tarafından düzenlenecek ve bu yıl kurumsal paydaşlar arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) de bulunduğu Teknofest KKTC 2025 finallerinde DAÜ’den EMU AGROBOTIX Takımı da mücadele edecek.

DAÜ Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Qasim Zeeshan danışmanlığındaki EMU AGROBOTIX Takımı, "Akıllı Tarım için Hibrit Mobilite AGROBOT Projesi" ile Teknofest KKTC 2025 Araştırma Projesi Yarışması'nda Tarım kategorisinde yarışacak.

Söz konusu proje ile quadcopter konfigürasyon sistemiyle hem yuvarlanıp hem de uçabilen, omnidireksiyonel özelliklere sahip, 360 derecelik açıyla tarım ürünlerinin sağlık izleme işlemini gerçekleştirebilen bir AGROBOT geliştirmek amaçlandı.

