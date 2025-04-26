Hayali bile güzel

‘Kuzey Kıbrıs’ın turizmde 10 yıllık Master Planı’na göre, ülkeyi ziyaret eden turist sayısı ve turizm gelirlerinde önemli artışlar olacak.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, turizm alanındaki geleceği şekillendirecek 10 yıllık stratejiyi ortaya koyduklarını belirterek, Turizm Master Planı’nı ‘Turizmin Anayasası’ olarak nitelendirdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna, KKTC’nin turizm planı hakkında bilgilendirme yaparken 2034 yılında Kuzey Kıbrıs’a deniz ve hava yoluyla gelecek ziyaretçi sayısının 4 milyon 800 bine ulaşacağını söyledi. Prof. Tuna, 2024’te bir milyar 900 milyon dolar olan turizm gelirinin de 10 yıl sonra 3 milyar 400 milyon dolara çıkarılması hedefinden söz etti.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2034 KKTC Turizm Master Planı'nın tanıtımı yapılıyor.

Concorde Tower Hotel’de saat 11.15’te başlayan tanıtım etkinliğine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Özdemir Berova, bazı belediye başkanları ve bürokratlarla üniversite, oda ve birlik temsilcileri katıldı.

Planın tanıtılması amacıyla düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu ile plan projesi koordinatörleri Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna konuşma yaptı.

Ataoğlu: Master Planı, turizmin anayasasıdır

Bakan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm alanındaki geleceğini şekillendirecek 10 yıllık stratejiyi ortaya koyduklarını belirterek, 2025-2034 KKTC Turizm Master Planı’nı “turizmin anayasası” olarak nitelendirdi.

Turizmin geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirten Ataoğlu, söz konusu planın yalnızca Turizm Bakanlığı'nı değil, diğer tüm bakanlıkları da yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Ataoğlu, “Turizm, ülke ekonomisine çok ciddi bir katma değer sağlayacak. Bugün bütçe açığının yüzde 60’tan fazlasını kapatan turizm sektörünü daha da ileriye taşımak için bu çalışma hazırlandı” dedi.

10 yıllık yol haritası, detaylı ve uygulanabilir

Konuşmasının devamında, sunumu yapılan planın, 10 yıllık süreçte adım adım uygulanacak net ve detaylandırılmış bir yol haritası olduğunu belirten Ataoğlu, bu çalışmayla birlikte KKTC’deki turizm altyapısının dünya standartlarına taşınacağını dile getirdi.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a, Bakanlar Kurulu üyelerine ve katkı sağlayan herkese teşekkür eden Ataoğlu, “Katılan, destek veren, emek harcayan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu çalışma, ülkemizin geleceği için atılmış çok önemli bir adımdır.” ifadelerini kullandı.

Aktunç: En önemli sektör, turizm sektörüdür

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ise konuşmasında ülkenin en büyük çarpan etkisine sahip, cari açığın büyük bölümünü karşılayan, kamu maliyesine, istihdama ve daha birçok ekonomik aktiviteye katkı sağlayan turizmin önemini işaret etti.

Ekonomik başarının planlı bir gelişmeden geçtiğini söyleyen Aktunç, iktisadi bağımsızlığa ulaşabilmek için en önemli sektörünün turizm sektörü olduğunu, bu nedenle Bakanlık olarak kendilerinin de planı hazırladıklarını kaydetti.

Aktunç, planı hazırlarken üç önemli konuyu ele aldıklarına dikkat ederek, bunların katılımcılık, sahiplenme ve sürdürülebilirlik olduğunu belirtti.

Tüm sektörlerin içinde olacağı bir plan olmasını istediklerini aktaran Aktunç, hazırlık sürecinde kaymakamlıklardan, belediyelerden, muhtarlardan, üniversitelerden, sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle görüştüklerini, turizm paydaşlarıyla bir araya geldiklerini belirti.

Tuna: Turizm vizyonunu belirledik

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna lansmanda plan hakkında yaptığı sunumunda, plan çalışmalarının 2024 yılı Temmuz ayında başlayıp, 2025 yılı Mart ayında tamamlandığını belirtti.

Bu süreçte hem KKTC’den hem de Türkiye’nin önde gelen kişi ve kuruluşlarından oluşan paydaşlarla 75 toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tuna, ilk aşamada yazılı kaynakların tarandığını ve KKTC turizmine dair verilerin derlendiğini, sonrasında ise KKTC Turizm Plan çalışmalarının yönetimiyle ilgili kurul ve komiteler oluşturulduğunu kaydetti.

Tuna, KKTC’nin turizm yol haritasının belirlenmesinde ilk olarak turizm vizyonunu belirlediklerini söyleyerek, söz konusu vizyonun “Bütüncül, iş birlikçi, yenilikçi yönetimle; dengeli büyüyen ve toplumun ortak faydalarını gözeten; turizmde sürdürülebilirliği önceliklendiren; iklim değişikliğiyle uyumlu, insan ve çevre üzerindeki baskının kontrol edildiği; ziyaretçilere yıl boyunca farklı deneyimlerin ve kaliteli hizmetin sunulduğu; rekabet gücü yüksek bir destinasyon olmasını sağlamak” olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Muharrem Tuna sayısal veriler aktardı

Prof. Dr. Muharrem Tuna sunumunda ayrıca söz konusu vizyona ulaşmak için belirlenen stratejiler, stratejik amaçlar ve politikalar hakkında da bilgi vererek, KKTC 2025 – 2034 Turizm Plan gösterge hedefleri hakkında sayısal veriler aktardı.

Tuna, master planın uygulanmasıyla, 2034 yılı için belirlenen hedeflerin deniz ve havayolu ziyaretçi sayılarının 2024 yılında 2,2 milyondan 2034 yılı sonunda 4,8 milyona çıkarılması; kara, deniz ve havayolu ziyaretçi toplam sayısının 2024 yılında 7,1 milyondan 2034 yılı sonunda 16,2 milyona çıkarılması; otellerde konaklayan kişi sayısının 2024 yılında 1,4 milyondan 20234 yılı sonunda 2,7 milyona çıkarılması; turizm gelirlerinin 2024 yılında 1,9 milyar ABD dolarından 2034 yılı sonunda 3,4 milyar ABD dolarına çıkarılması; geceleme sayısının turizm türlerinin çeşitlendirilmesi sayesinde 2024 yılında 4,3 milyondan 12 milyona çıkarılması; ortalama kalış süresinin 2024 yılında 3.1 günden 2034 yılı sonunda 4.7 güne çıkarılması; ortalama kişi başı harcamanın 2024 yılında 881 ABD dolarından 969 ABD dolarına çıkarılması olduğunu kaydetti.

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Tatar: Her kesimin görüşü alındı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lansmanda yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs turizminin aşama aşama geliştiğini dile getirerek, 1975 yılındaki otellerle sonradan inşa edilen otellerin karşılaştırmasını yaptı.

Tatar, Rum tarafında turizmin çok süratli bir şekilde gelişmesiyle çevrenin katledilmesine yönelik eleştiriler oluştuğunu işaret ederek, turist sayısının artmasının ülkeye getirisi olduğu kadar götürüsü de olduğu değerlendirilmesinin yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Konuşmasında, master planı kapsamında bazı öngörüler yapılması gerektiğine de dikkat çeken Tatar, her kesimin görüşü alınarak bu planın hazırlandığını, sermaye gruplarının ve yan sektörlerin karlılığının da değerlendirildiğini, ama bunun bir bedeli olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar çevrenin, doğanın korunabildiğini dile getiren Tatar, adayı Doğu Akdeniz'in en güzel köşesinde marka değeriyle, güzellikleriyle, her türlü cazibesiyle, geleceğe taşıyabilmenin önemli olduğunu kaydetti.

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Üstel: Turizm bacasız sanayimizdir

Başbakan Ünal Üstel, artık ülkeyi planlı ve programlı bir anlayışla yönettiklerini; turizm, yükseköğretim ve kalkınma alanlarında hazırlanan kapsamlı planlarla KKTC’nin yol haritasını ortaya koyduklarını söyledi.

Başbakan Üstel, Rum Yönetimi’nin baskılarına ve ambargolara rağmen turizm sektörünün yılmadan çalıştığını kaydederek, “Tüm zorluklara rağmen büyük bir azimle çalışan turizmcilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Üstel, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada ülkenin turizm sektöründe önümüzdeki 10 yılı şekillendirecek yol haritasının, sadece turizmi değil, diğer ekonomik ve sosyal yapıları da destekleyecek bir temel oluşturduğuna dikkat çekti.

Geçmişte planlı kalkınma konusunda adım atılamadığını belirten Üstel, kendilerinin bu iradeyi gösterdiklerini ifade etti. Başbakan Üstel, turizmin KKTC’nin lokomotifi olduğuna dikkat çekerek, “Otellerimiz, esnafımız, sanayicimiz, hayvancımız turizmle birlikte hareket ediyor. Turizm, bacasız sanayimizdir” ifadelerini kullandı.

2024 yılında başlanan ve bugün sunumu yapılan Turizm Master Planı’nın tamamlandığını ifade eden Üstel, aynı zamanda yükseköğrenim sektörüne yönelik düzenlemelerin de başarıyla hayata geçirildiğini vurguladı.