Metehan kilitlendi

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

İndirim günü olarak bilinen Black Friday nedeniyle, Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a alışveriş için yönelen yoğun kalabalık, sınır kapılarında uzun kuyruklara yol açtı. Metehan kapısında oluşan araç kuyruğu Sivil Savunma çemberine kadar uzadı. Uzun süre kapıda bekleyenler gergin anlar yaşadı, yetkililere ateş püskürdü.

Gün nedeniyle özel kampanya ve indirim yapan kuzeydeki esnaf ise Black Friday nedeniyle az da olsa hareketlilik yaşandığını dile getirdi ancak beklenen düzeyde olmadığını söyledi.

Ne dediler..?

Derya Alp

“Kış sezonu başı olduğu için ve fiyatlar üzerinden güzel indirimler yapıldığı için güzel bir ilgi var. 7-8 yıldır Black Friday’a artarak devam eden bir ilgi vardır. Müşterilerim benden önce Black Friday günü geliyor diye söylüyorlar. Black Friday’e özel tüm ürünlere yüzde 30 indirim kampanyası yaptık. Artık her şey çok pahalı ve insanlar bu tür indirim kampanyalarına büyük ilgi gösteriyor.”

Huri Bavik

“Black Friday nedeniyle y sonu olmasına rağmen işlerimiz canlandı. Black Friday için hazırladığımız kampanyalarımızı yılbaşına kadar sürdüreceğiz. Black Friday çarşıya olumlu yansıdı. Bu güne özel kampanyalar yaptık. Bin 300 TL’lik bir ürünün ikincisi etiketin yarısı kampanyası yaptık aynı şekilde 5 bine 500 7 bine 700 TL indirim kampanyamız var. Bu kampanyalarla da işlerimiz hareketlendi. Müşteriler bu güne özel hazırladığımız kampanyalarla ilgileniyorlar.”

Ümmühan Bektaş

“ Altında yüzde 30 indirim yaptık ve tek fiyat olan ürünlerimiz vardır. Saatlerde yüzde 30 indirim var ve tek fiyat olan ürünlerimiz vardır. Tüm ürünlerimizde şu anda indirimler uyguluyoruz ve müşterilerin de ilgisi vardır. İnsanların alım gücü düştüğü için eskiden olduğu gibi Black Friday gününde çok fazla alışverişe çıkmıyor. Bu sene de eskiye göre daha düşük bir ilgi var.”

Özhan Güzeloğlu

“Şu ana kadar çok da iyi bir etki göremedik. Black Friday kampanyalarımızı yaptık ancak şimdiye kadar bir artısını göremedik. Özel sektör henüz ödenmediği için biz üç gün boyunca sürdüreceğiz. Çok bir şey olmayacaktır belki ancak bir hareket olacağını düşünüyorum. Güney Black Friday’da çok büyük indirimler yapıyor ancak biz çok indirim yapamıyoruz bu nedenle insanların çoğu da bu günlerde güneye yöneliyor.”

Bilgin Çevik

“Black Friday kampanyalarının piyasaya bir tık artısı oldu ancak beklediğimizin altında bir hareketlilik yaşandı. Black Friday’a özel saatlere yüzde 40, pırlantalarda yüzde 50 ve altında yüzde 35 indirim kampanyaları yaptık ancak beklediğimizin bir tık altında ilgi gördü.”

Şenay Mesda

“Black Friday gününde satışlarımız çok iyi gidiyor. Back & Bond mağazamız henüz yeni açılan bir mağazadır ve açılışa özel birinci ürüne yüzde 20 ikinci ürüne yüzde 50 indirim kampanyası hazırlamıştık ve bu kampanyamızla black Friday gününe de girdik. Yapmış olduğumuz kampanyadan müşterilerimiz oldukça memnun. Gelen bir kez daha geliyor atta tanıdıklarını eşini arkadaşını gönderiyor. Kampanyamız yılbaşına kadar devam edecektir ve yeni yılda çok daha iyi kampanyalarla hizmet vermeye devam edeceğiz.”

Metehan’da bekleyenler çileden çıktı

Çiğdem Candar

“Bekleme süresinde bir şey düşündüm, acaba bizi yönetenler eziyet çekmemizden mutlu mu oluyorlar. Saatlerdir bekliyoruz, sinir krizi geçireceğiz.”

Mustafa Tansu

“Alışveriş ve gezmek için güneye gitmeye çalışıyoruz. 2 saate yakın geçiş yapamadık. Her şey orada daha ucuz. “

Birsen Şah

“Esentepe’den geldim, saatlerdir bekliyorum. Bu tarafta ilaçlarım olmadığı için güneye gidiyorum ama eziyet çekiyorum.”

Alkan Değirmencioğlu

“Euro olmasına rağmen birçok şey güneyde daha ucuz. Biz de alışveriş için gidiyoruz. Yetkililerimiz tedbirini almalı.”

Cemal Gazioğlu

“Dışişleri Bakanı gelsin, görsün. Kapı istemiyormuş, gelsin de insanların halini görsün, öyle karar versin.”

Nuri Uluçok

“Yetkililer kapıların yeterli olduğunu söylüyorlar, bıraksınlar insanları artık. Nedir insanların çektiği, siyasilerin tuzu kuru, eziyeti çeken biziz.”