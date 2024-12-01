Türkiye izin vermez

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in NATO'ya katılmak istedikleri söylemiyle ilgili "NATO AB değil, Anavatan Türkiye keyfi siyasi kararlara izin vermeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yazılı açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i eleştirdi, Hristodulidis'in Rum halkı nezdinde kaybettiği desteği geri kazanma çabasıyla yeni bir gündem yaratmaya çalıştığını kaydetti.

Tatar, “Rum lidere tavsiyem; kendi halkını kandırmaktan vazgeçmesi, sahadaki gerçekleri içselleştirmesi ve iki devlet, iki halk ve bölgemizin yararına olacak işbirliği çağrılarımıza olumlu yaklaşmasıdır” ifadelerini kullandı.

Rum liderin, ABD seçimleri öncesinde, 20 Ocak’ta görevi ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’a devredecek Joe Biden’le görüşmesini suiistimal etmeye devam ettiğine işaret eden Tatar, bu görüşmeden hedeflediği getiriyi alamayan Hristodulidis’in şimdi de NATO’ya üye olmaktan bahsetmeye başladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Rum liderliğinin böylesine cüretkâr açıklamalar yapabilmelerinin en büyük sebebinin AB’ye katılım süreçleri olduğu değerlendirilebilir. O zaman AB’nin genişleme sürecini baltalayacağı tehdidinde bulunan Yunanistan, AB üyelik kriterlerine, özellikle siyasi kriterlerine uymamasına rağmen GKRY’nin üyelik sürecinin başlatılmasını sağlamıştı. AB kendi koymuş olduğu kriterlerin hilafına Rum yönetiminin bu süreci tamamlamasına izin vermiş ve nihayetinde kapsamlı çözümü reddeden Rum tarafına tam üyelik statüsü vermiştir.

NATO bu örnekten farklıdır. Keyfi siyasi kararların alınabileceği bir teşkilat değildir. Orada Rum tarafının bu türden girişimlerinin başlatılamayacağının teminatı, NATO’nun en önemli üye ülkelerinden olan Türkiye Cumhuriyeti bulunmaktadır.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderin açıklamalarında yasadışı Rum Milli Muhafız Ordusu’nun Türkiye’ye karşı caydırıcı güç olma hayalini güçlendirmek için bunu yaptıklarından da bahsettiğini ifade ederek, Rum liderin söylemlerinin, aslında esas amacının; NATO’nun en kilit ve önemli ülkesi olan Türkiye’ye karşı bir hamle olarak özetlenebileceğine dikkat çekti.

