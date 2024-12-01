Sertifikalar dağıtıldı

Polis Genel Müdürlüğü’nün çeşitli birimlere yönelik başlattığı hizmet için eğitimleri devam ediyor. Uzman kişilerce verilen eğitimlerde teorik bilgiler uygulamalı derslerle anlatılıyor.

Bu kapsamda Polis Genel Müdürlüğü’nün yıllık hizmet içi eğitim programında yer alan 23. Dönem Trafik Soruşturma Eğitimi Kursu, 4-29 Kasım 2024 tarihleri arasında Polis Okulu Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Eğitime, İlçe Polis Müdürlükleri’nde trafik soruşturma görevi yürüten 20 polis mensubu katıldı.

Eğitim süresince, hem teorik hem de uygulamalı olarak devam eden eğitimin tamamlanmasının ardından, Polis Okulu Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle kursiyerlere sertifikaları ve eğitmenlere ise teşekkür belgeleri takdim edildi.

Törene PGM II. Yardımcısı Kaan Resa Saçar, Polis Okulu Müdür Yardımcısı Başmüfettiş Hüseyin Bora, kursiyerler, eğitmenler ve Polis Okulu Müdürlüğü’nün idari personeli katıldı.

