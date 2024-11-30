Kaburgasını kırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, kendisine para vermediği gerekçesiyle imam nikâhlı eşini darp eden Önder Akıncı, çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi. Mahkemede, zanlının, bir yıl önce yine imam nikahlı eşinin kaburga kemiğini kırdığı anımsatıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Onur Gazinocu, zanlının, 28 Kasım 2024 tarihinde Gazimağusa’nın Çanakkale Bölgesi’nde, ikamet ettiği apartman dairesi içerisinde, kendisine para vermediği gerekçesiyle imam nikahlı eşinin yakasını 2 kez sıkmak ve “defol git” demek suretiyle darp ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının 2023 yılı Eylül ayı içerisinde de aynı müştekiyi ciddi şekilde darp ederek kaburga kemiğini kırdığını anımsattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının, 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

