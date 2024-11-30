Dünyada bir ilk 

Avustralya Parlamentosu'nun üst kanadı, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan yasayı kabul etti. Hükümet, bu önlemin çocukların ruh sağlığını ve refahını korumak için gerekli olduğunu söylüyor.

Senato, Temsilciler Meclisi'nin tasarıyı geçirmesinden bir gün sonra, önceki gün yasayı onayladı.

Ancak alt meclis, bazı revizyonlar yapıldığından ötürü konuyu tekrar görüşecek. Yasa tasarısının, önerilen yasalara Kraliyet Onayı verme yetkisine sahip olan genel valinin imzalamasıyla birlikte yasalaşması bekleniyor.

Yasa, Instagram, TikTok, Snapchat, X ve Facebook gibi sosyal medya operatörlerinin, 16 yaş altındakileri platformlarından uzak tutmak için adımlar atmasını gerektirecek.

Ancak YouTube ve birincil amacı kullanıcıların sağlığı ve eğitimini desteklemek olan diğer hizmetler bu düzenlemeden muaf tutulacak.

Yasayı ihlal edenlere 49,5 milyon Avustralya doları yani yaklaşık 32,1 milyon ABD doları kadar para cezası verilecek. Kuralları ihlal ettikleri tespit edilirse 16 yaş altındakilere ve ebeveynlerine ceza verilmeyecek.

Yasağın yaklaşık bir yıl içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Hükümet, yeni yasa yürürlüğe girmeden önce kullanıcının yaşının nasıl doğrulanacağını belirlemeyi amaçlıyor.

Son kamuoyu yoklamaları, katılımcıların yüzde 77'sinin yasağı istediğini gösteriyor. Ancak analistler, kullanıcıların 16 yaşından büyük olduklarını kanıtlamaları gerekiyorsa, yaş bilgisinin nasıl kontrol edileceği ve verilen kişisel bilgilerinin nasıl kullanılacağı gibi zorlukların devam ettiğini söylüyor.



Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024, 10:46