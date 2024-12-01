Gündemin ilk sırasında

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, NATO üyeliği konusunda yaptığı açıklamalar, iki büyük Rum partisi arasında gerilme yol açtı.

DİSİ Partisi NATO üyeliğine destek verirken, Komünist AKEL buna karşı çıkıyor.

Politis gazetesinin haberine göre; Hristodulidis hükümetinin ortaklarından DİKO, Kıbrıs sorunun çözümü çerçevesinde güvenlik meselesi halledilmeden NATO’ya üyeliğin söz konusu olamayacağına inanıyor. DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos “Kıbrıs’ın NATO’ya üye olabileceğine inanmak saflıktır keza Türkiye böyle bir gelişmeyi engelleyecektir. Ancak bu, önemli ve bölgemizde nüfuz sahibi olan ABD ile ilişkilerimizi bütün düzeylerde iyileştirip güçlendirmememiz gerektiği anlamına gelmiyor” dedi.

Yine hükümet ortaklarından EDEK’in Başkanı Marinos Sizopulos, Hristodulidis’in ilgili açıklamasını “zamansız ve anlamsız” bulduğunu açıkladı. Marinos Sizopulos “Olmamalıydı, geçersizdir. Böyle durumlarda, böyle kritik ve ciddi meselelerde açıklamalar, koyduğunuz hedefin başarı şansı olduğunda yapılmalı.” ifadesini kullandı.

Sizopulos “Türkiye’nin pozisyonu nedeniyle şu anda başarılması şüpheli bir hedefin ilanı, bu yöndeki isteğimize herhangi bir şekilde katkı yapmaz, daha çok sorun çıkarır” dedi.

AKEL askersizleşmeden yana

AKEL Milletvekili Aristos Damianu NATO’ya üyeliğin, ülkenin alması gereken ve çok büyük siyasi etkileri olacak en ciddi karar olduğunu ve bunu basından öğrendiklerini vurgulayarak, Hristodulidis’in ciddi konuları “baştan savma” yönettiğine işaret etti.

“Bir çabanın, samimi olduğu ölçüde, Kıbrıs sorununun özüyle ilgili diyaloğun yeniden başlaması çabasının eşiğindeyiz.” vurgusunu yapan Damianu “ana bileşeni Kıbrıs’ın askersizleştirilmesi olan Guterres Çerçevesi ile diyaloğun yeniden başlamasını konuşurken Başkan Hristodulidis tam aksi yönde hareket ediyor, niyetinin orijinalliğini kuşkuya düşürüyor. Çünkü NATO’ya üyelik hem yerli hem yabancı askerler gerektirir” dedi.

Dimitriu Batı’dan yana

DİSİ lideri ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu “özgür demokratik dünya ilke ve değerlerine ve ülkenin Batı’ya yönelişine bağlıyız” diyerek, Hristodulidis’in NATO üyeliği tezine destek verdi. DİSİ’nin, Güney Kıbrıs’ın “çıkarlarının, refahının ve güvenliğinin ülkenin Batı’nın bütün kurumlarına, örgütlerine, siyasi, ekonomik ve savunma iş birliğine nihai entegrasyonuna bağlı olduğu” inancını taşıdığına işaret eden Dimitriu, Nikos Anastasiadis hükümeti döneminde de bu politikanın izlendiğini hatırlattı.

Dimitriu Batı ülkeleriyle savunma ve askeri iş birliklerini derinleştirmeye ve NATO’ya muhtemel üyeliğin çok yönlü faydalarını öne çıkarmaya sebatla ve itibarla ilerlemeleri gerektiğini” sözlerine ekledi.

