Esad’a büyük darbe

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçler, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı.

Dört gündür süren çatışmalarda silahlı gruplar, Halep'in iç mahallelerine kadar ilerledi ve 100'den fazla yerleşim yerini ele geçirdi.

Çatışmalarda 311 kişi öldüğünü belirten Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep'in çoğunluğunun muhaliflerin eline geçtiğini açıkladı.

Muhalif gruplar İdlib'in tamamında da kontrolü sağladı ve Hama iline doğru ilerlemeye başladı.

Şam'da ise Esad'a karşı askeri darbe girişimi başlatıldığı öne sürüldü.

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün başını çektiği muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlattı.

İdlib'den başlayan operasyonda, kalabalık muhalif gruplar Halep'in büyük bölümünü ele geçirdi.

Muhalif gruplar ayrıca İdlib'in tamamında da kontrolü sağladı. Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, İdlib ilinin en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı rejim güçlerinden geri aldı.

300'den fazla kişi öldü

Silahlı gruplar, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in doğu ve güneydoğusunda hızla ilerleyerek 50'den fazla köyü ele geçirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre dört gündür devam eden çatışmalarda en az 311 kişi öldü. Bunların 183'ü HTŞ ve müttefik gruplardan, 100'ü asker ve hükümet yanlısı güçlerden, 28'i de sivillerden oluşuyor.

Rus jetleri muhalifleri vurdu

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin Halep'in büyük bir bölümünü kontrol ettiğini ve Rusya'nın 2016'dan bu yana ilk kez Halep'e hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Reuters'a konuşan iki Suriyeli askeri kaynak da Rus ve Suriye jetlerinin, Halep'in bir banliyösündeki muhalifleri bombaladığını bildirdi

Esad: Düşmanlarımızı yeneceğiz

DHA'nın haberine göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, çatışmaların gölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Devlet Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Esad, telefon görüşmesinde Suriye'nin teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini, müttefik ve dostlarının yardımıyla onları püskürtme ve köklerini kazıma gücüne sahip olduğunu vurguladı” denildi.

Açıklamada, “Nahyan, görüşmede ülkesinin Suriye devletini desteklediğini ve terörle mücadelede yanında olduğunu bir kez daha vurguladı” ifadeleri kullanıldı.

