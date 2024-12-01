Önlem alınmalı

Akdeniz'de önceki gece meydana gelen ve Kıbrıs’ın birçok bölgesinde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem endişeye yol açtı.

Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, KTMMOB eski Başkanı Tunç Adanır ve Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadili, yetkilileri uyararak, gerekli önlemleri almaları konusunda çağrı yaptı.

Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Akdeniz’de meydana gelen depreme ilişkin bir açıklama yaptı.

Ayşen Albayrak, “Ben, yerbilimlerinin kamuda yetkili tek kurum olan Jeoloji ve Maden Dairesi’nin müdürü ve daha da önemlisi 28 yıldır dairede görevli bir yerbilimci olarak ve defalarca yönetim kademelerinde görev aldığım Yerbilim Mühendisleri Odamızın bir üyesi olarak; Akdeniz’in tektonik hareketliliğinin arttığı bu dönemde, açıklama yapma gereğini hissettim. Biz camia olarak birlikte yürümenin önemini biliyor ve buna inanıyoruz” dedi.

Albayrak, “MTA Paleosismoloji çalışmalarının 2. etabının başlaması gerekliliğini 1001. defa belirteyim. AFAD projesinin laboratuvar ayağının bitmesinin elzem olduğunu da belirteyim” ifadelerini kullandı.

MTA paleosismoloji nihai raporunun tamamlanınca paydaşlarla paylaşılacağını da belirten Albayrak, “Bilgiler bizde saklı kalmayacak. Bulgular hayata geçirilecek, gerekli her alanda uygulanacak” açıklamasını yaptı.

Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, “Deprem bilinç eksikliği kaldırmaz, bilgi eksikliğini umursamaz... Tek bir gerçek vardır ve bu hepimizin gerçeğidir. Harekete geçtik ama çalışmaları sonlandırma ve uygulama zamanı...” diye konuştu.

Aysal etkin yapı denetim sistemine vurgu yaptı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal da Akdeniz’de meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir uyarı yaptı.

Seran Aysal, “Deprem, büyüklüğü ve etkileri bakımından tarihte aynı bölgede olan yüzlerce depremden bir yenisi olarak kayıtlara geçecektir. Doğal ve engellenemez olaylardan biri de şüphesiz ki depremlerdir” ifadelerini kullandı.

Aysal, “Unutmamalıyız ki afet; doğal riskleri dikkate almayan, mühendislik ve planlama biliminden yoksun olarak yürütülen altyapı çalışmalarının, şehirleşmenin ve başta yapılaşma olmak üzere bütünüyle ilgili yanlış uygulama ya da kullanım kusurları sebebiyle ortaya çıkan olumsuz sonuçlardır” açıklamasını yaptı.

Adamızın da deprem kuşağında olduğunu ifade eden Aysal, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Ülkemizin de içinde bulunduğu yakın coğrafyamızda doğal olarak yeniden yaşanması beklenen depremlerde (ve diğer doğa olaylarında), can ve mal kaybı yaşanmadan hayatlarımızı idame ettirme yolunun; toplumsal bilincin yerleşmesi, şehirlerin ve mevcut yapı stoğumuzun risk analizlerinin yapılması, doğal riskleri dikkate alan ve bilime dayalı yaşam alanlarının planlanmasından başlayarak, yapıların tasarım-uygulama-mesleki denetim (vize) süreçleriyle devam eden, yapı malzeme üretiminde standart oluşturmak ve etkin yapı denetim sisteminin uygulanması ile mümkündür.”

Adanır: Deprem tehlikesi ses veriyor

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği eski Başkanı Tunç Adanır, depreme işaret ederek, "Ovgos Fay hattı ses verirken, yetkililerden tıs çıkmaması normal mi?" diye sordu. Adanır, 16 Kasım 2024 tarihinde yine sosyal medya hesabından ‘deprem tehlikesi ses veriyor’ şeklinde bir paylaşım yaptığı hatırlatarak, “Kamuoyunun bu paylaşımı, uyarıyı belki de korkuyu ciddiye alıp ses vermesi, esas ses vermesi gerekenleri harekete geçirir sanmıştım; olmadı…” dedi.

“Bir de yaşadığımız korku ile hatırlatalım!” ifadelerini kullanan Adanır, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“29 Kasım tarihinde Jeoloji Yüksek Mühendisi Hasan Elmacı, “Kıbrıs ve Antalya açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, derinlik ilişkisine bakacak olursak büyük olasılıkla KKTC Ana karasında, OVGOS Fayının denizdeki devamında meydan gelmiştir” diyor.

Ovgos Fay hattı ses verirken, yetkililerden tıs çıkmaması normal mi? E normal… Çünkü umurlarında değil! Gıbırdanın da bu felaket makam, mevki, koltuk tanımaz!”

Vadili: Sivil savunmayı güçlendirin

Yerbilim Mühendisleri Odası eski Başkanı, Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadili, 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından "Sivil savunmayı güçlendirin!" çağrısı yaptı.

“Depremden korkmayın önlem alın” ifadelerini kullanan Vadili şunları belirtti:

“Diri fay haritasını yayınlayın.

MTA-JMD paleosismoloji çalışması ikinci etabını acilen başlatın.

JMD-AFAD projesi kapsamında deprem laboratuvarını bir an önce kurun.

Sismik boşluk olarak kabul edilen fayları da dikkate alarak fayların deprem oluşturma kapasitesine göre yer ivme haritamızı güncelleyin.

Sivil savunmayı güçlendirin!”



Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024, 04:48