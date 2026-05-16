Mevcut kurumlar yeterli 

Ekonomist Yrd. Doç. Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu, KKTC ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dr. Karavelioğlu, KKTC’nin ekonomik sorunlarına çözüm olarak enflasyon hedeflemesi odaklı, ülke gerçeklerine uygun bir ekonomi programı oluşturulması gerektiğini söyledi. Mevcut kurumların yeterli olduğunu belirten Karavelioğlu, temel sorunun siyasi irade ve vizyon eksikliği olduğunu vurguladı.

Karavelioğlu açıklamasında, uygulanacak ekonomi programının bel kemiğinin enflasyon hedeflemesi olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyonu düşürmek ve hayat pahalılığını önlemek için ülke gerçeklerimize göre hazırlanmış bir ekonomi programı oluşturmalıyız. Bir ekonomik program oluşturacak vizyon, irade varsa bizim ekonomi programını yürütebilecek kurumlarımız var. Maliye politikasını yürütebilecek ve mali araçları kullanabilecek bir Maliye Bakanlığımız var. Para politikamızı sınırlı da olsa rahatlıkla yürütebilecek bir Merkez Bankamız var. Tek eksiğimiz siyasi irade ve vizyon.”

Enflasyon hedeflemesinin esnaf ve iş insanlarına ekonomik öngörülebilirlik sağlayacağını ifade eden Karavelioğlu, hedef enflasyon oranı sayesinde fahiş fiyat artışlarının net şekilde tanımlanabileceğini ve incelenebileceğini söyledi. “Enflasyon hedeflemesi ile esnafın, iş insanının ekonomik olarak önünü görmesi sağlanır. Hedef enflasyon sayesinde fahiş fiyat tanımı yapılabilir ve fahiş fiyat artışı yapanlar rahatlıkla tespit edilip incelenebilir. Devletin fiyatını belirlediği ürün ve hizmetlere yapacağı artış hedeflenen enflasyon kadar olabilir” dedi. Karavelioğlu ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC’ye özgü bir ekonomi politikasının uygulanabileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bizim ülke gerçeklerimizi dikkate alarak oluşturacağımız ve Türkiye Cumhuriyeti desteği ile uygulayacağımız kendimize ait bir ekonomi politikası için tek eksiğimiz ekonomi bilgisi olan ve ekonomi vizyonu olan siyasi irade.”