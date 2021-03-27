Sendikalar kararlı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) hayat pahalılığının dondurulması halinde genel grev dahil her hür demokratik eylem hakkın kullanılacağı uyarısında bulundu.

Dört sendika adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ekonomik kriz yaşanıyorsa öncelikle zenginlerden fedakarlık beklenmesi gerektiğini vurguladı.

“Zenginlerden servet vergisi alınmasını gündemine dahi almayan hükümet çalışanların elindeki son lokmaya göz dikmiştir. Bu insafsızlıktır” diyen Bengihan, hükümetten insaf beklemediklerini ancak sosyal adalet beklediklerini kaydetti.

Bengihan, “UBP-DP-YDP Hükümetinin hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması yönünde yasa gücünde kararname çıkarması durumunda genel grev dahil her türlü demokratik eylem hakkımızı kullanacağımızı ve hukuksal mücadele başlatacağımızı vurgularız” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecine bağlı olarak yaşanan ekonomik krizin etkisinin çalışanlar, dar ve sabit gelirli kesimler açısından dayanılmayacak noktaya geldiğini ifade eden Bengihan, “bunun en önemli nedeni yönetenlerin sosyal devlet anlayışından uzak olmalarıdır” dedi.

Bengihan, “Türk Lirasının döviz karşısında adeta erimesi ile halkın alım gücünde büyük bir gerileme yaşanırken hükümet edenler alım gücünü koruyucu tedbirler almak yerine çalışanların kazanılmış haklarını dahi ellerinden almak yoluna gitmiştir” dedi.

Sorunun kaynakta değil, zihniyette olduğunu kaydeden Bengihan, dünyanın diğer ülkelerinde pandemi sürecinde dar ve sabit gelirlilere, yoksullara devletler destek olurken KKTC’de tam tersinin yapıldığını söyledi.