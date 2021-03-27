Eylem de gerekli

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “AB’nin, Doğu Akdeniz’deki yasadışı eylemlerini ve üye ülkelere yönelik tehditlerini geçici olarak ertelemesine rağmen Türkiye’yle anlamlı bir diyaloğa girme noktasında olmadığını” iddia etti.

Rum haber kaynaklarına göre, Anastasiadis, Avrupa Konseyi’nin önceki akşam telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantısında yaptığı konuşmada, “Türkiye’deki bu sakinlemenin devamlılık arz etmesi gerektiğini ve Türkiye’nin, tehdit ve şantajlardan uzak durarak, tüm ülkelerle olumlu bir diyalog kurmaktaki samimi niyetini eylemlerle de göstermesi gerektiğini” kaydetti.

Anastasiadis toplantıdaki konuşmasında, gerek daha önceki Avrupa Konseyi toplantılarının sonuçları, gerekse Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Yüksek Komiseri Josep Borrell’in hazırladığı raporlarda, “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal etmesi veya yeni “yasadışı eylemlerde” bulunması halinde Türkiye aleyhinde bir dizi tedbirden söz edildiğine işaret etti.

AB’nin, Türkiye’nin Maraş ile ilgili BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarını ihlal edecek icraatlarına kalmaması gerektiğini savunan Anastasiadis, böyle bir şeyin, Kıbrıs sorununun çözüm perspektifine ilişkin geri döndürülemeyecek sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafının, “BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilmiş ve yıllardır uzlaşı konusu olmuş çözüm şekillerinden farklı olan söylemlerini” de eleştiren Anastasiadis, Cenevre’deki konferansa müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden ve 25 Kasım 2019 Ortak Açıklaması’na göre yeniden başlaması için yapıcı bir tutumla ve samimi niyetle katılacağını söyledi.

Anastasiadis, AB’nin müzakerelerdeki önemli rolüne de işaret ederek, müzakere sürecinde rol üstlenmeye niyet etmesinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Konuşmasında mülteci sorununa da değinen Anastasiadis, her ne kadar mültecileri misafir etmek için önemli bir maddi katkı alsa da, Türkiye’nin üye ülkelerle işbirliğini reddedip “güvenilmez bir ortak” gibi hareket ettiğini ve Avrupa’ya yönelik yeni yasadışı göç yolları oluşturulmasını engellemek için gerekli tedbirleri almadığını iddia etti. yüzde 15.5’i ise çekimser olduğunu belirtti.