Devlet sisteminin kaburgası olacak

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, çalışmaları devam eden Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin (MAKS), e-devlet sisteminin kaburgası konumunda olduğunu belirtti.

Evren başkanlığında İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda belediye başkanlarıyla MAKS Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda Evren’e Bakanlık Müdürü Osman Bora Çağakan ve Yerel Yönetimler Personeli eşlik etti.

Yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, MAKS Projesi ile KKTC genelinde veri temini/üretimi sağlanarak, sahadan toplanan kişilere ait güncel adres verilerinin coğrafi bilgi sistemleriyle (TÜRKSAT) ve mekanların birbiriyle ilişkilendirilmesi sonucunda geniş bir dijital veri tabanı oluşturulacağını belirtti. Evren, veri tabanı sayesinde, kamu yönetiminde pek çok alana sağlıklı, kapsamlı ve güncel hizmet verilmesinin sağlanacağının altını çizdi.

Evren, “Belediyelerimiz ve muhtarlarımızın işbirliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda projenin 1. Etabı çerçevesinde Akdoğan Belediyesi, Akıncılar Belediyesi, Alsancak Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Dipkarpaz Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Girne Belediyesi, İskele Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi, Vadili Belediyesi ve Yenierenköy Belediyesi’nin Mekansal Adres Kayıtlarını (sokak ve cadde isimleri) tamamladık” dedi.

“MAKS Projesi ile ülke planlaması, proje geliştirilmesi, istatistiksel çalışmaların yapılmasında çok daha sağlıklı, çağdaş bir veri tabanına sahip olacağız” diyen Evren, Türksat ile işbirliği içerisinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla ülke planlaması, proje geliştirilmesi, istatistiksel çalışmaların yapılmasında çok daha sağlıklı, çağdaş bir veri tabanına sahip olunacağını belirtti.

Türksat’ın sahada belediyelere sağladığı özel tabletlerle sisteme veri akışının yapıldığını, adres kayıtlarını tamamlayan 11 belediye yanı sıra geriye kalanların da aşama kaydettiklerini söyleyen Kutlu Evren, 28 belediyemizin mekansal adres kayıtlarını tamamlamasıyla projenin 2. Etabına geçileceğini kaydetti.