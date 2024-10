Mimar olacak

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen International Top Model of North Cyprus yarışmasında, KKTC adına yarışan 20 yaşındaki Hayat Gökel tacın sahibi oldu.

Lisede grafik tasarım ve fotoğrafçılık dersleri alan ve ileride mimar olmayan isteyen Gökel’in eğitimine devam ettiği belirtildi.

Kanada'dan Evely Maria ikinci, Fransa'dan Afina Podsevalova ise üçüncü olma başarısı gösterdi. Grand Sapphire Güzeli ödülü ise Rusya’dan Anastasia Deviatakorava’nın oldu.

20 farklı modelin kıyasıya mücadele ettiği büyüleyici gece, Alp Kırşan ve Demet Şener'in sunumuyla renklenirken, Tuğba Yurt’un unutulmaz müzik performansı katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Kuzey Kıbrıs’ın en prestijli modellik yarışmalarından biri olan International Top Model of North Cyprus 2024 geçtiğimiz cumartesi gecesi gerçekleştirildi. Hayriye Vurdu Organizasyon tarafından bu yıl 9.düzenlenen yarışma, uluslararası katılımcılarla moda ve güzellik tutkunları için unutulmaz bir etkinlik oldu.

Modeller, açılışı Pınar Kerimoğlu tasarımlı mayolarla yaptı. İkinci çıkışta, Atelier Of YOS creative direktörü Özge Hulisiağa koleksiyonu ile podyuma gelen modeller finali ise moda tasarımcısı Erol Albayrak ile tamamladı.