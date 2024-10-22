Acılı aileler Adıyaman’da

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketinde, Şampiyon Meleklere mezar olan İsas Otel’le ilgili dava ve ailelerin verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüşülecek İsias Otel davasının dördüncü duruşması için dün sabah Ercan Hava Limanı’ndan Gaziantep’e giden heyet otobüslerle Adıyaman’a ulaştı.

Şampiyon Meleklerin aileleri, bazı bakanlar, siyasiler, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet saat 15.30’da Adıyman’a vardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsias Otel davası için Adıyaman’da bulunan Şampiyon Meleklerin aileleriyle online canlı bağlantıyla görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, heyetin Adıyaman’a geldiği saatlerde Adıyaman Dedeman Otel Konferans Salonu’nda online bağlantıyla ailelere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ailelere bir kez daha sabırlar dileyerek başladığı konuşmasında, İsias’ın Kıbrıs Türk halkının ortak davası olduğunu ve adaletin bir an önce yerini bulmasının en büyük temennisi olduğunu söyledi.

Tatar: Ortak mücadelemiz sonuna kadar devam edecek

Aileleri büyük sabırları ve gösterdikleri metanet için yürekten tebrik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Şampiyon Meleklerin bizleri seyrettiklerine inanıyorum. Bu mücadeleyi hep birlikte veriyoruz, adaletin yerine geleceğine olan inancımızı yineliyorum. Ortak mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Şampiyon Meleklerin adını yaşatmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Şampiyon Melekleri ne unuttuklarını, ne de unutturacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat’ın hem Türkiye’nin, hem de KKTC’nin tarihinde kara bir leke olarak kalacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ailelerin acısını paylaştığını yineleyerek, ailelerin verdiği mücadelenin büyük bir olgunluk gerektirdiğini söyledi.

“Acınız hepimizin acısı” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şampiyon Melekler için sergilenen birlik ve beraberliğin Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinde de çok önemli yeri olduğunu kaydetti.

“Şampiyon Meleklerin verilen mücadeleye tanıklık ettiklerine inanmak istiyorum. Onların ruhları ve yürekleri bunları izlemektedir.” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, şunları ekledi:

“Bir gelecekte buluşulacak sizler ve yavrularınız... Olası kastla yargılama için gereğinin yapılacağına inanıyorum. Şampiyon Meleklere ve depremde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Keşke sizlerle beraber olabilseydim. Kalbim sizinle...”

Karakaya: Önümüzde zorlu aylar var

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a her zaman yanlarında ve destek olduğu için teşekkür etti.

“Desteğiniz bizim için çok önemli. Yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz.” diyen Karakaya, bu duruşma için bilirkişi raporunun yetişmediğini, ancak önlerinde çok zorlu 3-4 ay olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar ve siyasilerin desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Karakaya, “Adaletin sağlandığı günü görmek zorundayız, yoksa çocuklarımız bizi asla affetmez. Bu katiller gün yüzü görmeyecek, kamu görevlileri de en ağır cezayı alacak.” dedi.

Karakaya, ülkeye döndüklerinde gelişmeleri aktarmak için Cumhurbaşkanı Tatar’la yeniden görüşeceklerini söyledi.

