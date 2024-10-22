Köy halkı çözüm bekliyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Ulukışla’da, köy içerisinde bulunan köprü sağanak yağmurlarda sular altında kalıyor. Yağışlı havaların başlamasıyla tedirgin olan bölge halkı, önlem alınmasını talep etti.

Diyalog muhabirine konuşan köy sakinleri, her sağanak yağışta bölgenin adeta Venedik şehrini andırdığını ifade etti.

Bölge sakimlerinden Nihat Payas, yağmurlu havalarda çile çektiklerini, durumu yıllardır belediyeye bildirmelerine rağmen bir çözüm bulunmadığını ifade etti.

Yaz aylarının geride kaldığını, yağışlı havaların başlayacağını ifade eden Payas, her sonbahar ve kış aylarında çile çektiklerini söyledi. Payas, “Önceden Paşaköy Belediyesi’ne bağlıydık, yıllardır o çözüm bulamadı. Şu anda Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlıyız, onlara da sorunu anlattık çözüm bulmadılar. Diğer mercilere de gittik ancak bir ses çıkmadı, yıllardır yağmurda yaşadığımız çileden bıktık” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 09:57