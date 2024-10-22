Derinya’da operasyon düzenlendi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Derinya Kara Geçiş Kapısı’nda düzenlenen operasyonda 320 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içeren 63 adet kağıt ele geçirilirken, İbrahim Şifa (27) ve Tolga Şifa (20) tutuklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan Şifa kardeşler dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada memuru İbrahim Gökova olguları aktardı.

Polis, 20 Ekim saat 20.00 sıralarında kullanımlarındaki araçla Güney Kıbrıs'tan gelip KKTC’ye geçiş yapan İbrahim Şifa ve Tolga Şifa’nın şüpheli hareketleri sonucu, alıkonulduklarını anlattı.

Polis memuru, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından zanlıların üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldığını söyledi. Polis memuru, yapılan aramada, zanlıların tasarrufunda yaklaşık 320 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 63 adet kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen kağıtların analize gönderileceğini kaydeden polis, soruşturma amaçlı 3 gün ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3’er poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)