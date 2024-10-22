‘Yabancılar için tuzak’

İngiliz “Financial Times” gazetesinin, KKTC’deki üniversitelerin, yabancı öğrenciler için “tuzak” olduğunu savunduğu haberi, Rum basınında da yer aldı.

Haravgi gazetesi; Financial Times gazetesine yer alan “Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerde, öğrenim fırsatlarını tanıtan ajansların, özellikle Afrika ve Asya’dan olan yabancı öğrencilere tuzak kurduğu” şeklindeki habere yer verdi.

Gazete ilgili haberi “FT: Yabancı Öğrenciler İçin 'Kuzey Kıbrıs' Tuzak” başlığıyla aktardı.

Fileleftheros gazetesi “Yabancı Öğrenciler İçin 'Kuzey Kıbrıs’ın Tuzağı-Financial Times', İşgal Rejiminin Avrupa’yı Afrikalılara Nasıl Sattığını İfşa Ediyor” başlığını kullanırken Alithia gazetesi ise haberi “Avrupa Birliği’de Eğitimle İle İlgili Reklamlarla İşgal Altındaki Topraklara Gençleri Gönderiyorlar” şeklinde aktardı.

