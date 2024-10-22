Önerilerde bulundu

Ekonomist Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karavelioğlu, hükümetin enflasyonla mücadelede atabileceği adımları anlattı.

Karavelioğlu, ülkede hayat pahalılığının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, hükümetin bu konuda alabileceği çeşitli tedbirler olduğuna dikkat çekti.

Karavelioğlu, Türkiye’de piyasa oyuncularının enflasyonun önümüzdeki yıl yüzde 20-25 bandına gerileyeceğini öngördüğünü ifade ederek, KKTC’de ise “biz bir şey yapamayız” yaklaşımının benimsendiğini vurguladı.

Ahmet Karavelioğlu, hükümetin enflasyonla mücadelede sorumluluk almak yerine “Türk Lirası kullanıyoruz, bizim elimizden bir şey gelmez” gibi bir söylemi tercih ettiğini belirtti.

Karavelioğlu, bu yaklaşımı “kolaycılık” olarak nitelendirerek, KKTC’de tasarruf fazlası olduğunu ve bu kaynağın doğru politikalarla kullanılması gerektiğini savundu.

“Enflasyon yükselirken uygulayacağınız politika farklıdır ve Türkiye bu yönde adımlar atıyor,” diyen Karavelioğlu, Türkiye’de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve gelmesiyle birlikte ciddi adımlar atıldığını ve kamuoyunun desteği ile enflasyonun düşüşe geçtiğini söyledi.

“Borçla maaş ödemenin bedeli ağır olacak”

Karavelioğlu, KKTC’de enflasyonu düşürmeye yönelik somut bir politika olmadığına dikkat çekerek, halkın bunu günlük yaşamında net bir şekilde hissettiğini dile getirdi.

Hayatın pahalılaşmasına karşı devletin gelir kaynaklarının artırılması gerektiğini ifade eden Karavelioğlu, borçla maaş ödemeye devam etmenin uzun vadede daha büyük bütçe açıklarına yol açacağını belirtti.

“Borçlanarak maaş ödemek, kaçınılmaz olarak bütçe açığını artıracak ve bu yük gelecekte daha büyük ekonomik sorunlara yol açacak,” dedi.

Ahmet Karavelioğlu, hükümetin enflasyonla mücadelede daha proaktif adımlar atması gerektiğini belirterek, yapılması gereken bazı önerileri şöyle sıraladı:

-Tasarruf fazlasının etkin bir şekilde kullanılması,

-Vergi politikalarının yeniden düzenlenmesi,

-Kamu maliyesinin borçlanma yoluyla değil, sürdürülebilir kaynaklardan finanse edilmesi,

-Türkiye örneğinde olduğu gibi geniş kamuoyu desteği ile reformların hayata geçirilmesi.

