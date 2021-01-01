Minik Deniz yoğun bakımda

Lefkoşa’da önceki gün bebek arabasına çarparak 18 aylık Deniz Güçlü’nün ağır yaralanmasına neden olan Nnamdi Elvis Ekwe dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada beyin kanaması geçiren Deniz bebeğin çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altında olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 30 Aralık 2020 tarihinde saat 11.10 sıralarında dikkatsizlik sonucu Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde, içerisinde 18 aylık Deniz Güçlü’nün bulunduğu bebek arabası ile arabayı ittiren bakıcısı Dilek Hatay Bayraktaroğlu’na çarpıttığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisiyle savrulan bebek arabasının yolun solunda park edilen 3 farklı araca çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis, kaza sonucu Deniz Güçlü ile bakıcısının yaralanarak, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi. Polis memuru, Dilek Hatay Bayraktaroğlu’nun ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olduğunu, ancak beyin kanaması geçiren bebeğin çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulmakta olduğunu açıkladı. Araç sürücüsü Nnamdi Elvis Ekwe’nin tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, suçun nevi ve niteliğinin değişme ihtimali bulunduğunu belirterek 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.