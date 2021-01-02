Rüya Taner, Ayşegül Zaim ve Bülent Günkut 2020’de yaşadıklarını ve 2021’den beklentilerini Diyalog’a anlattı

Funda BEDİR

Rüya Taner: İlk kez ülkemde bu kadar uzun kaldı

Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden ünlü sanatçımız Rüya Taner 2020 yılını değerlendirirken

“Çok zor bir yıldı ama iyi tarafından baktığımda 10 yaşımdan bu yana ilk kez ülkemde bu kadar uzun kaldım. Ailemle doya doya vakit geçirme fırsatı buldum. Özlem giderdik” dedi.

Pandemi sürecinde çalışmaya devam ettiğini belirten Taner şöyle dedi:

“Repertuvarıma yeni eserler kazandırdım. Piyano Aranjmanlarını yaptığım halk ezgilerinden oluşan kitabımı bitirdim ve piyasaya sunmak üzereyiz.”

Rüya Taner “2021’den beklentiniz nedir?” sorusunu yanıtlarken “Bir an önce sahneye çıkmak ve dinleyiciyle buluşmak en büyük dileğimdir” dedi.

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Ayşegül Zaim: Sahneden, çiftlik hayatına döndüm

Sevilen sanatçı Ayşegül Zaim, 2020’de yaşadıklarını Diyalog’a anlattı. Zaim şöyle dedi:

“Uzun zamandır eşimin planladığı benim de yürekten desteklediğim bir çiftlik hayalimiz vardı. Malum pandemi döneminde her şeyin doğalına ulaşmak istedik. Gazi Bey çiftliğini halkın kapısına getirdik, doğal yaşantımızdan herkes faydalansın diye evlere servis de yaptık. Ekonomik olarak zorlandığımız bir dönemde iş imkanı sağlamış olduk. Ayrıca kızım İlyada ilk teklisini bitirdi önümüzdeki günlerde tüm dijital ortamda dinleyicisi ile buluşacak… Oğlum da bir yaşına bastı.”

Ayşegül Zaim 2021’den beklentilerini şöyle aktardı:

“Önce sağlık… Normale dönüp rahat hareket edebildiğimiz korkusuzca gezebildiğimiz bir yıl diliyorum ve en mutlu olduğum yerde; sahnede hep beraber şarkı söylediğimiz günlere bir an önce geri dönmeyi diliyorum.”

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Bülent Günkut: 2021’de yola devam

Manken Ajansı sahibi, başarılı sunucu Bülent Günkut “2020 yaşamımda hayret ve şok yılı olarak anılacak. İnsanlığı bütün sektörleri ile sarsan, bozan, öldüren Covid-19 asla hatırlamak istemeyeceğim bir yıl olacak. Dilerim 2021’de bu virüs yok olur gider” dedi.

Yeni yılda sağlık dileyen Günkut şöyle dedi:

“Hiç olmazsa sağlıklı yıllarımıza dönelim... Her birimizin yaşamlarında yarım kalan, hayata geçmesi gereken onlarca projeleri, yaşayacakları ve sunumları vardır. İnsanlık için, ülkemiz için neler neler. İnşallah ailem ve takdir eden, değer veren insanımla 2021’de nerede kalmıştık diyerek aynı yola devam edeceğim. Güzellikleri yaşa ve yaşat diyorum.”