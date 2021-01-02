Bitcoin yatırımı yapan yaşadı

Bitcoin senenin ilk gününde 29.400 doları aşarak rekor kırdı. 2020'nin son haftasında sert düşüş yaşayan Ripple'da ise günlük yükseliş yüzde 7.5'i buldu.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli kripto parası olan Bitcoin 7.150 dolardan başladığı yılı 28.950 dolardan kapattı. 2021'in ilk gününde ise rekor kırmaya devam etti.

Dün sabah saatlerinde Bitcoin 29.400 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Analistler önümüzdeki günlerde 30 bin dolarlık psikolojik sınırın kırılıp kırılamayacağının takip edileceğini bildirdi. Buna karşılık 30 bin seviyesi aşılamaz ve 25.800 doların altına bir gerileme yaşanırsa bunun sert bir düzeltmenin başlangıcı olabileceğini belirtti.

Bu sebeple son aylardaki yükselişe rağmen kripto para yatırımcılarının tüm riskleri göz önünde bulundurması gerekiyor.

Bitcoin'in dolar karşısındaki günlük yükselişi yüzde 1'i aşarken Ethereum yüzde 1.6 düştü.

Bu arada ABD'de açılan soruşturma sebebiyle 2020'nin son haftasında sert kayıplar yaşayan Ripple'da son 24 saatte yüzde 7.5 değerlendi.

Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto para arasında son 24 saatte en hızlı artış yüzde 26 ile Nexo'da yaşandı.