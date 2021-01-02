İki toplantı olacak

Rumlar; Ercan’a karşılık Maraş’ın açılması önerisini tartışıyor

İki toplantı olacak
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 Maraş’ın açılması planının geri çekilmesine karşılık, Ercan Havalimanı’nın BM gözetiminde uluslararası uçuşlara açılmasına ilişkin Rum tarafının önerisiyle ilgili haberler Rum gazetelerinde yer almaya devam ediyor.

   Kathimerini gazetesinin “Ercan’a Karşılık Maraş’ın Açılması Planının Geri Çekilmesi… Erdoğan, Doğu Akdeniz İçin Kıbrıslı Türklerin Bağımsız Olarak Katılacağı Ayrı Bir Konferansta Israr Ediyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, 5+1 konferansının kritikliğine vurgu yapılırken, Türkiye ve yeni Kıbrıs Türk liderliğinin, yeni yılda Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz için en az iki konferans beklentisi içerisinde olduğunu ve bu konferanslarda kendi tezlerini ileri götürmeye çalışacağını yazdı.
   Haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Doğu Akdeniz için uluslararası konferans yapılması önerisine de işaret edilerek, bu önerinin, Oruç Reis gemisinin Antalya Körfezi açıklarında, 2021 yılının Haziran ayına kadar kalacak olmasıyla ilişkili olduğu kaydedildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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